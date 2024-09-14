https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/ferdi-kadioglu-yeni-takimi-brightonda-ilk-macina-cikti-1088027922.html
Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton'da ilk maçına çıktı
Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton'da ilk maçına çıktı
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town karşı karşıya geldi, maçın 68... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T22:00+0300
2024-09-14T22:00+0300
2024-09-14T22:00+0300
spor
ferdi kadıoğlu
fenerbahçe
brighton
maç
ingiltere premier ligi
a milli futbol takımı
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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton Hove Albion ile ilk maçına çıktı.Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde Premier Lig'de oynayan Brighton Hove Albion'a 30 milyon bonservis bedeliyle transfer olmuştu.Kadıoğlu, Brighton'la ilk maçında Ipswich Town karşısına çıktı. Milli futbolcu, İngiliz taraftarını etkilemeyi başarmış gibi görünüyor.Brighton'ın sahasında Ipswich Town'ı ağırladığı karşılaşmanın 68. dakikasında, teknik direktör Fabian Hürzeler'in kendisine süre vermesinin ardından Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Brighton evinde Ipswich Town ile 0-0 berabere kalarak namağlup serisini devam ettiren Brighton puanını 8'e yükseltti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/brighton-teknik-direktoru-duyurdu-ferdi-kadioglu-yeni-takimiyla-ilk-ne-zaman-maca-cikacak-1087951842.html
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ferdi kadıoğlu, fenerbahçe, brighton, maç, ingiltere premier ligi, a milli futbol takımı
ferdi kadıoğlu, fenerbahçe, brighton, maç, ingiltere premier ligi, a milli futbol takımı
Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton'da ilk maçına çıktı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town karşı karşıya geldi, maçın 68. dakikasında oyuna dahil olan Kadıoğlu, yeni takımında ilk maç heyecanını yaşadı.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton Hove Albion ile ilk maçına çıktı.
Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde Premier Lig'de oynayan Brighton Hove Albion'a 30 milyon bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Kadıoğlu, Brighton'la ilk maçında Ipswich Town karşısına çıktı. Milli futbolcu, İngiliz taraftarını etkilemeyi başarmış gibi görünüyor.
Brighton'ın sahasında Ipswich Town'ı ağırladığı karşılaşmanın 68. dakikasında, teknik direktör Fabian Hürzeler'in kendisine süre vermesinin ardından Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Brighton evinde Ipswich Town ile 0-0 berabere kalarak namağlup serisini devam ettiren Brighton puanını 8'e yükseltti.