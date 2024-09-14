https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/ferdi-kadioglu-yeni-takimi-brightonda-ilk-macina-cikti-1088027922.html

Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton'da ilk maçına çıktı

Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton'da ilk maçına çıktı

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town karşı karşıya geldi, maçın 68... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T22:00+0300

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spor

ferdi kadıoğlu

fenerbahçe

brighton

maç

ingiltere premier ligi

a milli futbol takımı

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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton Hove Albion ile ilk maçına çıktı.Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde Premier Lig'de oynayan Brighton Hove Albion'a 30 milyon bonservis bedeliyle transfer olmuştu.Kadıoğlu, Brighton'la ilk maçında Ipswich Town karşısına çıktı. Milli futbolcu, İngiliz taraftarını etkilemeyi başarmış gibi görünüyor.Brighton'ın sahasında Ipswich Town'ı ağırladığı karşılaşmanın 68. dakikasında, teknik direktör Fabian Hürzeler'in kendisine süre vermesinin ardından Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Brighton evinde Ipswich Town ile 0-0 berabere kalarak namağlup serisini devam ettiren Brighton puanını 8'e yükseltti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/brighton-teknik-direktoru-duyurdu-ferdi-kadioglu-yeni-takimiyla-ilk-ne-zaman-maca-cikacak-1087951842.html

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ferdi kadıoğlu, fenerbahçe, brighton, maç, ingiltere premier ligi, a milli futbol takımı