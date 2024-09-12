https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/brighton-teknik-direktoru-duyurdu-ferdi-kadioglu-yeni-takimiyla-ilk-ne-zaman-maca-cikacak-1087951842.html

Brighton teknik direktörü duyurdu: Ferdi Kadıoğlu yeni takımıyla ilk ne zaman maça çıkacak?

Brighton teknik direktörü duyurdu: Ferdi Kadıoğlu yeni takımıyla ilk ne zaman maça çıkacak?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'den İngiliz takımı Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T17:51+0300

2024-09-12T17:51+0300

2024-09-12T17:51+0300

spor

fenerbahçe

ferdi kadıoğlu

brighton

futbol

futbol takımı

transfer

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Premier League ekiplerinden Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımıyla ne zaman maça çıkacağı merak ediliyordu.Bu sorunun yanıtını İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler verdi. Hürzeler, "Ferdi Kadıoğlu, muhtemelen bu hafta sonu ilk maçına çıkacak" dedi. Brighton cumartesi günü Ipswich Town ile karşılaşacak. Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Kadıoğlu, Fenerbahçe'de yıllık 18 milyon lira kazanıyordu. İngiliz ekibinden alacağı maaş henüz resmi olarak açıklanmadı. Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis ücreti ile Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 204 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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fenerbahçe, ferdi kadıoğlu, brighton, futbol, futbol takımı, transfer