https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/fenerbahceli-futbolcu-emre-mor-eyupsporda--1088009570.html

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, Eyüpspor'da

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, Eyüpspor'da

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, futbolcusu Emre Mor'u Eyüpspor'a kiraladığını duyurdu ve başarılı bir sezon geçirmesi için iyi dileklerde bulundu. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T02:34+0300

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

transfer

eyüpspor

emre mor

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Fenerbahçe, futbolcusu Emre Mor'un bonservisini Eyüpspor'a kiraladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor’a sakatlıktan uzak ve başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/turkiyede-transfer-donemi-sona-erdi-super-lig-kuluplerinin-yeni-transferleri-kim-1088008809.html

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