https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/fenerbahceli-futbolcu-emre-mor-eyupsporda--1088009570.html
Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, Eyüpspor'da
Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, Eyüpspor'da
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, futbolcusu Emre Mor'u Eyüpspor'a kiraladığını duyurdu ve başarılı bir sezon geçirmesi için iyi dileklerde bulundu. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T02:34+0300
2024-09-14T02:34+0300
2024-09-14T02:34+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
transfer
eyüpspor
emre mor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087458189_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_fbec4e3a9eb76329c6460cd2e47ba3d2.jpg
Fenerbahçe, futbolcusu Emre Mor'un bonservisini Eyüpspor'a kiraladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor’a sakatlıktan uzak ve başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/turkiyede-transfer-donemi-sona-erdi-super-lig-kuluplerinin-yeni-transferleri-kim-1088008809.html
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Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, Eyüpspor'da
Fenerbahçe, futbolcusu Emre Mor'u Eyüpspor'a kiraladığını duyurdu ve başarılı bir sezon geçirmesi için iyi dileklerde bulundu.
Fenerbahçe, futbolcusu Emre Mor'un bonservisini Eyüpspor'a kiraladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor’a sakatlıktan uzak ve başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.