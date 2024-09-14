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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Emlakta yeni döneme saatler kaldı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Emlakta yeni döneme saatler kaldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilan platformlarında 'doğrulanmış ilan' düzenlemesini... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T13:10+0300
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Düzenleme kapsamında, Bakanlık tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alınacak. Bu sistemle, platformlarda yayımlanan ilanlar yalnızca taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirerek ilanları doğrulatabilecek.Emlak sektöründe yeni dönemTürkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sektördeki emlakçıların düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. 70 bin emlakçının yetki belgesi aldığını ve 20 bin emlak ofisinin de başvuru yaptığını ifade eden Taylan, sistemin tüketici mağduriyetlerini azaltacağına dikkat çekti.Emlak i̇lanlarına sıkı denetim1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale gelecek doğrulanmış ilan sistemi, sahte ilan ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte denetimlerini sıkılaştıracak ve düzenlemeye uymayan emlakçılara yaptırımlar uygulayacak.Kiralık i̇lanlar da dahilDüzenleme, sadece satılık değil, kiralık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermesi engellenerek kayıt dışı emlakçılıkla mücadele edilecek.Yeni dönem soruları yanıtlıyor1 Ocak 2025’e kadar geçiş süreci devam ederken, emlakçılar ve müşteriler için sistemin detayları netleşmeye başladı. Doğrulanmış ilan sistemi, yalnızca emlak sektöründe değil, ilerleyen dönemlerde otomotiv satışlarında da uygulanacak.
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Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Emlakta yeni döneme saatler kaldı

13:10 14.09.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı, emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilan platformlarında 'doğrulanmış ilan' düzenlemesini hayata geçiriyor. Düzenleme, 15 Eylül'de başlarken, 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek.
Düzenleme kapsamında, Bakanlık tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alınacak. Bu sistemle, platformlarda yayımlanan ilanlar yalnızca taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirerek ilanları doğrulatabilecek.

Emlak sektöründe yeni dönem

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sektördeki emlakçıların düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. 70 bin emlakçının yetki belgesi aldığını ve 20 bin emlak ofisinin de başvuru yaptığını ifade eden Taylan, sistemin tüketici mağduriyetlerini azaltacağına dikkat çekti.

Emlak i̇lanlarına sıkı denetim

1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale gelecek doğrulanmış ilan sistemi, sahte ilan ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte denetimlerini sıkılaştıracak ve düzenlemeye uymayan emlakçılara yaptırımlar uygulayacak.

Kiralık i̇lanlar da dahil

Düzenleme, sadece satılık değil, kiralık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermesi engellenerek kayıt dışı emlakçılıkla mücadele edilecek.

Yeni dönem soruları yanıtlıyor

1 Ocak 2025’e kadar geçiş süreci devam ederken, emlakçılar ve müşteriler için sistemin detayları netleşmeye başladı. Doğrulanmış ilan sistemi, yalnızca emlak sektöründe değil, ilerleyen dönemlerde otomotiv satışlarında da uygulanacak.
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