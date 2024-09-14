https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-emlakta-yeni-doneme-saatler-kaldi-1088015413.html
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Emlakta yeni döneme saatler kaldı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Emlakta yeni döneme saatler kaldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilan platformlarında 'doğrulanmış ilan' düzenlemesini... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T13:10+0300
2024-09-14T13:10+0300
2024-09-14T13:10+0300
emlak
emlak konut
emlak vergisi
emlak fiyatları
ekonomi
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sertifikası
kira sözleşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg
Düzenleme kapsamında, Bakanlık tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alınacak. Bu sistemle, platformlarda yayımlanan ilanlar yalnızca taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirerek ilanları doğrulatabilecek.Emlak sektöründe yeni dönemTürkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sektördeki emlakçıların düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. 70 bin emlakçının yetki belgesi aldığını ve 20 bin emlak ofisinin de başvuru yaptığını ifade eden Taylan, sistemin tüketici mağduriyetlerini azaltacağına dikkat çekti.Emlak i̇lanlarına sıkı denetim1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale gelecek doğrulanmış ilan sistemi, sahte ilan ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte denetimlerini sıkılaştıracak ve düzenlemeye uymayan emlakçılara yaptırımlar uygulayacak.Kiralık i̇lanlar da dahilDüzenleme, sadece satılık değil, kiralık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermesi engellenerek kayıt dışı emlakçılıkla mücadele edilecek.Yeni dönem soruları yanıtlıyor1 Ocak 2025’e kadar geçiş süreci devam ederken, emlakçılar ve müşteriler için sistemin detayları netleşmeye başladı. Doğrulanmış ilan sistemi, yalnızca emlak sektöründe değil, ilerleyen dönemlerde otomotiv satışlarında da uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bankalar-faiz-oranlari-degisti-1-milyon-tlnin-aylik-getirisi-ne-kadar-oldu-1088011505.html
ilan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4328d804ce54e500f04e9eb4587510a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim, kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama
kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim, kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Emlakta yeni döneme saatler kaldı
Ticaret Bakanlığı, emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilan platformlarında 'doğrulanmış ilan' düzenlemesini hayata geçiriyor. Düzenleme, 15 Eylül'de başlarken, 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek.
Düzenleme kapsamında, Bakanlık tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alınacak. Bu sistemle, platformlarda yayımlanan ilanlar yalnızca taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirerek ilanları doğrulatabilecek.
Emlak sektöründe yeni dönem
Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sektördeki emlakçıların düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. 70 bin emlakçının yetki belgesi aldığını ve 20 bin emlak ofisinin de başvuru yaptığını ifade eden Taylan, sistemin tüketici mağduriyetlerini azaltacağına dikkat çekti.
Emlak i̇lanlarına sıkı denetim
1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale gelecek doğrulanmış ilan sistemi, sahte ilan ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte denetimlerini sıkılaştıracak ve düzenlemeye uymayan emlakçılara yaptırımlar uygulayacak.
Kiralık i̇lanlar da dahil
Düzenleme, sadece satılık değil, kiralık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermesi engellenerek kayıt dışı emlakçılıkla mücadele edilecek.
Yeni dönem soruları yanıtlıyor
1 Ocak 2025’e kadar geçiş süreci devam ederken, emlakçılar ve müşteriler için sistemin detayları netleşmeye başladı. Doğrulanmış ilan sistemi, yalnızca emlak sektöründe değil, ilerleyen dönemlerde otomotiv satışlarında da uygulanacak.