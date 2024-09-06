https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/diyanet-isleri-baskani-erbas-dunyada-yasarken-olum-sonrasi-hayati-dikkate-alarak-yasamamiz-lazim-1087748069.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyada yaşarken ölüm sonrası hayatı dikkate alarak yaşamamız lazım

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyada yaşarken ölüm sonrası hayatı dikkate alarak yaşamamız lazım

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışında... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T18:32+0300

2024-09-06T18:32+0300

2024-09-06T18:32+0300

politika

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

yalova

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi yetiştirirken hem dünya için hem de dünya sonrası hayat için o bilinçle yetiştirmemiz lazım" dedi.Türkiye'de hayır kurumlarının ve hayır sahiplerinin sayısının fazlalığına dikkati çeken Erbaş, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.'Ölüm sonrası hayatı dikkate alarak yaşamamız lazım'Eğitim öğretim kurumlarındaki faaliyetlere değinen Erbaş, "Okullarımız, Kur'an kurslarımız, camilerimiz milletimizin bilinçlenmesine, şuurlanmasına, Rabb'ini tanıyan, peygamberini bilen, kitabını bilen, ahiret bilinci olan... Ahiret bilinci o kadar önemli ki hepsinin esas amacı bu zaten. Her doğan fanidir, her canlı fanidir. Zülcelali vel ikram olan Allah bakidir. Dolayısıyla biz dünyada yaşarken ölüm sonrası hayatı dikkate alarak yaşamamız lazım" diye konuştu.Prof. Dr. Erbaş, gençlere ahiret bilinci kazandırmanın önemine işaret etti.Kur'an kursları, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler olmak üzere Türkiye'de 100 bine yakın okulun faaliyet gösterdiğini anlatan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bakan-yumaklidan-ciftci-eylemleri-yorumu-hdp-de-dahil-olmak-uzere-insanlari-sokaga-dokmeye-1087745476.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, yalova