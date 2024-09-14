https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/cnn-rt-ukrayna-meselesinde-rusya-yanlisi-tepkinin-agir-basmasinda-onemli-rol-oynadi-1088010691.html

CNN: RT, Ukrayna meselesinde 'Rusya yanlısı' tepkinin ağır basmasında önemli rol oynadı

CNN: RT, Ukrayna meselesinde 'Rusya yanlısı' tepkinin ağır basmasında önemli rol oynadı

Sputnik Türkiye

ABD'de Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Ajansı bünyesindeki RT ile diğer kuruluşlara Ukrayna meselesindeki rolü nedeniyle uygulanan... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T09:17+0300

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ABD merkezli CNN televizyonu, Washington'dan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberle, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Russia Today (RT) televizyonuna ilişkin açıklamalarını yeni boyuta taşıdı.CNN'e konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir kaynak, dünyada Ukrayna'daki durum hakkında 'Rusya yanlısı' tepkinin daha ağır basmasında önemli oynadığını vurguladı.Adının gizli kalmasını isteyen kaynak "ABD, RT'nin propagandası ve dezenformasyonunun tüm dünyada Ukrayna'daki savaşa dair Rusya yanlısı tepkinin şekillenmesinde kilit rol oynadığına inanıyor" dedi.Kaynak, ABD makamlarının Rus medya kuruluşlarına yönelik baskısıyla ilgili son açıklamalarının, ayrıca müttefik devletlerin diplomatlarıyla yapılan özel görüşmelerin amacının, söz konusu ülkeleri RT ve Rus istihbarat servislerinin demokratik süreçlere zarar vermek için birlikte çalıştıklarına ikna etmek ve bununla beraber RT'nin dünya çapındaki faaliyetlerini önemli ölçüde zorlaştırmak olduğunu vurguladı.Blinken ne demişti?ABD Dışişleri Bakanı Blinken, RT televizyonunu başka ülkelerin içişlerine ve askeri tedariklerine müdahale etmeye yönelik gizli operasyonlara katılmakla suçlayarak dünyanın Ukrayna'yı desteklememe sebeplerinden birinin RT'nin geniş erişim ve etki alanı olduğunu vurgulamıştı.Blinken ayrıca, ABD, İngiltere ve Kanada’nın RT televizyonuna karşı diplomatik bir kampanya başlattığını ve eylemlerinin 'istihbari faaliyet' olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunduğunun altını çizmişti.Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.RT, Sputnik, RIA Novosti ve Ruptly'ye yaptırım kararı alınmıştıABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.Açıklamada, çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomenleriyle anlaşan bir şirkete yaklaşık 10 milyon dolar gönderdikleri, fenomenlerin de YouTube'da 16 milyondan fazla izlenen yaklaşık 2 bin video yayınladıkları iddialarına yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/blinken-rtyi-baska-ulkelerin-ic-islerine-mudahale-etmek-amaciyla-gizli-operasyonlara-katilmakla-1088005447.html

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