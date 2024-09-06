https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dunyanin-en-uzun-kebabi-denemesi-25-km-rekor-kebap-icin-hazirliklar-tamamlandi-1087708215.html

Dünyanın en uzun kebabı denemesi: 2.5 km rekor kebap için hazırlıklar tamamlandı

Dünyanın en uzun kebabı denemesi: 2.5 km rekor kebap için hazırlıklar tamamlandı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en uzun kebabını yapmak için 500 kebap ustası bir araya geldi. 2.5 kilometre uzunluğunda kebap yapılması için hazırlıklar tamamlandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T04:36+0300

2024-09-06T04:36+0300

2024-09-06T04:36+0300

yaşam

kebap

guinness rekorlar kitabı

rekor

dünya rekoru

deneme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0d/1081656630_1:0:3500:1968_1920x0_80_0_0_781136fa8581be29cbbfb9a1f4f1a208.jpg

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, 500 usta bir araya gelerek 2.5 kilometre uzunluğunda 'dünyanın en uzun kebabı' denemesi yapacak. Festivalin ilk gününde gerçekleştirilecek denemede, 'Guinness Dünya Rekorları' tarafından tescillenmiş olan 2 bin 47 metre uzunluğundaki 'dünyanın en uzun kebabı' rekorunu kırmak amacıyla 500 deneyimli kebap ustası ve yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda bir kebap hazırlayarak yeni bir rekora imza atmaya çalışacak.Kebap ustaları, hazırlıklar çerçevesinde şişlere taktıkları etleri belirlenen alanda pişirerek son denemeyi başarıyla tamamladı. Rekor denemesi tamamlandıktan sonra, hazırlanan kebapların ziyaretçilere ikram edilmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dinozorlar-yasarken-ayda-volkanik-aktiviteler-yasandigi-saptandi-1087708108.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kebap, guinness rekorlar kitabı, rekor, dünya rekoru, deneme