https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dunyanin-en-uzun-kebabi-denemesi-25-km-rekor-kebap-icin-hazirliklar-tamamlandi-1087708215.html
Dünyanın en uzun kebabı denemesi: 2.5 km rekor kebap için hazırlıklar tamamlandı
Dünyanın en uzun kebabı denemesi: 2.5 km rekor kebap için hazırlıklar tamamlandı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en uzun kebabını yapmak için 500 kebap ustası bir araya geldi. 2.5 kilometre uzunluğunda kebap yapılması için hazırlıklar tamamlandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T04:36+0300
2024-09-06T04:36+0300
2024-09-06T04:36+0300
yaşam
kebap
guinness rekorlar kitabı
rekor
dünya rekoru
deneme
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GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, 500 usta bir araya gelerek 2.5 kilometre uzunluğunda 'dünyanın en uzun kebabı' denemesi yapacak. Festivalin ilk gününde gerçekleştirilecek denemede, 'Guinness Dünya Rekorları' tarafından tescillenmiş olan 2 bin 47 metre uzunluğundaki 'dünyanın en uzun kebabı' rekorunu kırmak amacıyla 500 deneyimli kebap ustası ve yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda bir kebap hazırlayarak yeni bir rekora imza atmaya çalışacak.Kebap ustaları, hazırlıklar çerçevesinde şişlere taktıkları etleri belirlenen alanda pişirerek son denemeyi başarıyla tamamladı. Rekor denemesi tamamlandıktan sonra, hazırlanan kebapların ziyaretçilere ikram edilmesi planlanıyor.
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kebap, guinness rekorlar kitabı, rekor, dünya rekoru, deneme
kebap, guinness rekorlar kitabı, rekor, dünya rekoru, deneme
Dünyanın en uzun kebabı denemesi: 2.5 km rekor kebap için hazırlıklar tamamlandı
Dünyanın en uzun kebabını yapmak için 500 kebap ustası bir araya geldi. 2.5 kilometre uzunluğunda kebap yapılması için hazırlıklar tamamlandı.
GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, 500 usta bir araya gelerek 2.5 kilometre uzunluğunda 'dünyanın en uzun kebabı' denemesi yapacak.
Festivalin ilk gününde gerçekleştirilecek denemede, 'Guinness Dünya Rekorları' tarafından tescillenmiş olan 2 bin 47 metre uzunluğundaki 'dünyanın en uzun kebabı' rekorunu kırmak amacıyla 500 deneyimli kebap ustası ve yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda bir kebap hazırlayarak yeni bir rekora imza atmaya çalışacak.
Kebap ustaları, hazırlıklar çerçevesinde şişlere taktıkları etleri belirlenen alanda pişirerek son denemeyi başarıyla tamamladı. Rekor denemesi tamamlandıktan sonra, hazırlanan kebapların ziyaretçilere ikram edilmesi planlanıyor.