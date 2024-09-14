https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bitliste-arkeolojik-sit-alaninda-kacak-kazi-yapan-9-kisi-sucustu-yakalandi-1088029121.html

Bitlis'te arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Bitlis'te arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Sputnik Türkiye

Bitlis'in Tatvan ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 9 kişi, düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandığı bildirildi. İzinsiz kazı... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T22:21+0300

2024-09-14T22:21+0300

2024-09-14T22:21+0300

türkiye

bitlis

soruşturma

suçüstü

tatvan

emniyet

jandarma

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kıyıdüzü köyü Radar mevkiinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine Tatvan Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendiği bildirildi.Jandarma ekiplerinin düzenlediği planlı operasyonda, define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 9 şüphelinin suçüstü yakalandığı duyuruldu.Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 1 adet keser, 50 metre uzunluğunda dağcı ipi, 3 adet dedektör, 30 cm uzunluğunda murç ve 1 adet el testeresi ele geçirildi.Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildiren yetkililer, izinsiz kazıların tarihi ve kültürel mirası koruma açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, vatandaşları bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları bildirmeye davet etti.

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bitlis, soruşturma, suçüstü, tatvan, emniyet, jandarma