https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/izmirde-bes-gun-suren-yanginlarin-failleri-tarihi-eser-bulmak-icin-kacak-kazi-yapanlar-cikti-1087907127.html

İzmir'de beş gün süren yangınların failleri, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlar çıktı

İzmir'de beş gün süren yangınların failleri, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlar çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta başlayan ve beş gün sonra söndürülebilen orman yangınını tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken çıkardıkları... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T14:09+0300

2024-09-11T14:09+0300

2024-09-11T14:09+0300

yaşam

izmir

yangın

yangın felaketi

yamanlar dağı

tarihi eser kaçakçılığı

kaçak kazı

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Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda başlayıp Çiğli ve Bornova ınırlarına yayılan ve 5 günlük mücadeleyle kontrol altına alınabilen yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.150 saatlik görüntü saniye saniye incelendiYangının çıktığı noktalarda detaylı inceleme yapan, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi.Çıkarıldıkları adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.K. ve M.İ, 'taksirle yangına neden olmak' ve 'kaçak kazı yapmak', D.Y. ve A.S. de 'kaçak kazı yapmak' suçlamasıyla tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2 bin 159 hektar alanda etkili oldu, evler ve iş yerleri yandıYamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.

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izmir, yangın, yangın felaketi, yamanlar dağı, tarihi eser kaçakçılığı, kaçak kazı