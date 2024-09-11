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İzmir'de beş gün süren yangınların failleri, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlar çıktı
İzmir'de beş gün süren yangınların failleri, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlar çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta başlayan ve beş gün sonra söndürülebilen orman yangınını tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken çıkardıkları... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
izmir
yangın
yangın felaketi
yamanlar dağı
tarihi eser kaçakçılığı
kaçak kazı
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Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda başlayıp Çiğli ve Bornova ınırlarına yayılan ve 5 günlük mücadeleyle kontrol altına alınabilen yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.150 saatlik görüntü saniye saniye incelendiYangının çıktığı noktalarda detaylı inceleme yapan, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi.Çıkarıldıkları adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.K. ve M.İ, 'taksirle yangına neden olmak' ve 'kaçak kazı yapmak', D.Y. ve A.S. de 'kaçak kazı yapmak' suçlamasıyla tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2 bin 159 hektar alanda etkili oldu, evler ve iş yerleri yandıYamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/uzaydan-goruntulendi-19-bin-600-futbol-sahasi-buyuklugunde-ormanlik-alan-yandi-1087185866.html
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izmir, yangın, yangın felaketi, yamanlar dağı, tarihi eser kaçakçılığı, kaçak kazı
izmir, yangın, yangın felaketi, yamanlar dağı, tarihi eser kaçakçılığı, kaçak kazı

İzmir'de beş gün süren yangınların failleri, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlar çıktı

14:09 11.09.2024
© AA / Berkan ÇetinOrman yangınlarında son durum: 440 konutluk site tahliye edildi
Orman yangınlarında son durum: 440 konutluk site tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / Berkan Çetin
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İzmir Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta başlayan ve beş gün sonra söndürülebilen orman yangınını tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken çıkardıkları iddiasıyla beş kişi tutuklandı.
Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda başlayıp Çiğli ve Bornova ınırlarına yayılan ve 5 günlük mücadeleyle kontrol altına alınabilen yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

150 saatlik görüntü saniye saniye incelendi

Yangının çıktığı noktalarda detaylı inceleme yapan, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi.
Çıkarıldıkları adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.K. ve M.İ, 'taksirle yangına neden olmak' ve 'kaçak kazı yapmak', D.Y. ve A.S. de 'kaçak kazı yapmak' suçlamasıyla tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 bin 159 hektar alanda etkili oldu, evler ve iş yerleri yandı

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.
Türkiye yangın raporu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
TÜRKİYE
Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı
23 Ağustos, 14:31
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