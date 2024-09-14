https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/beyaz-saraydan-rtnin-abd-yaptirimlarini-tiye-almasina-tepki-1088009191.html
Beyaz Saray'dan RT'nin ABD yaptırımlarını ti’ye almasına tepki
Beyaz Saray'dan RT'nin ABD yaptırımlarını ti’ye almasına tepki
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rossiya Segodnya medya grubu bünyesindeki Russia Today (RT) televizyon kanalınının ABD makamlarının kendisine yönelik... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T01:21+0300
2024-09-14T01:21+0300
2024-09-14T01:29+0300
dünya
beyaz saray
karine jean-pierre
russia today (rt)
yaptırım
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tepki
antony blinken
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Ülke içindeki demokratik kurumlara zarar vermeye yönelik operasyonlar söz konusu olduğunda bunun ABD açısından gülünecek bir durum olmadığını’ söyleyen Jean-Pierre, “Adalet, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları, ülke içindeki demokratik kurumlarımıza zarar vermeyi amaçlayan gizli bilgi operasyonlarını engellemek için harekete geçti. Bizim açımızdan bu gülünecek bir durum değil. Bu çok ciddi bir konu ve biz bunu çok ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.RT, ABD makamlarının kendisine yönelik suçlamalarına verdiği ironik yanıtta, “Bunca zamandır doğrudan KGB genel merkezinden yayın yapıyorduk. ABD hükümetinin başka neler uydurucağını oturup izlemek için patlamış mısırımız da kalmadı” ifadelerine yer vermişti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, RT televizyonunu başka ülkelerin iç işlerine ve askeri tedariklerine müdahale etmeye yönelik gizli operasyonlara katılmakla suçlayarak dünyanın Ukrayna'yı desteklememe sebeplerinden birinin RT'nin geniş erişimi ve etki alanı olduğunu iddia etmişti.Blinken ayrıca ABD'nin RT'ye yönelik suçlamalarıyla bağlantılı olarak 3 kuruluş ve 2 kişiye yaptırım uyguladığını belirtmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Katılım Merkezi Koordinatörü James Rubin de RT'ye karşı yeni yaptırımlar getirileceğini belirterek, bunların ‘mümkün olan en katı yaptırımlar’ olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/blinken-rtyi-baska-ulkelerin-ic-islerine-mudahale-etmek-amaciyla-gizli-operasyonlara-katilmakla-1088005447.html
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beyaz saray, karine jean-pierre, russia today (rt), yaptırım, abd, tepki, antony blinken
beyaz saray, karine jean-pierre, russia today (rt), yaptırım, abd, tepki, antony blinken
Beyaz Saray'dan RT'nin ABD yaptırımlarını ti’ye almasına tepki
01:21 14.09.2024 (güncellendi: 01:29 14.09.2024)
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rossiya Segodnya medya grubu bünyesindeki Russia Today (RT) televizyon kanalınının ABD makamlarının kendisine yönelik yaptırımlarını ti’ye almasına tepki gösterdi.
Ülke içindeki demokratik kurumlara zarar vermeye yönelik operasyonlar söz konusu olduğunda bunun ABD açısından gülünecek bir durum olmadığını’ söyleyen Jean-Pierre, “Adalet, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları, ülke içindeki demokratik kurumlarımıza zarar vermeyi amaçlayan gizli bilgi operasyonlarını engellemek için harekete geçti. Bizim açımızdan bu gülünecek bir durum değil. Bu çok ciddi bir konu ve biz bunu çok ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.
RT, ABD makamlarının kendisine yönelik suçlamalarına verdiği ironik yanıtta, “Bunca zamandır doğrudan KGB genel merkezinden yayın yapıyorduk. ABD hükümetinin başka neler uydurucağını oturup izlemek için patlamış mısırımız da kalmadı” ifadelerine yer vermişti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, RT televizyonunu başka ülkelerin iç işlerine ve askeri tedariklerine müdahale etmeye yönelik gizli operasyonlara katılmakla suçlayarak dünyanın Ukrayna'yı desteklememe sebeplerinden birinin RT'nin geniş erişimi ve etki alanı olduğunu iddia etmişti.
Blinken ayrıca ABD'nin RT'ye yönelik suçlamalarıyla bağlantılı olarak 3 kuruluş ve 2 kişiye yaptırım uyguladığını belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Katılım Merkezi Koordinatörü James Rubin de RT'ye karşı yeni yaptırımlar getirileceğini belirterek, bunların ‘mümkün olan en katı yaptırımlar’ olacağını ifade etmişti.