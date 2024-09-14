https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/abd-medyasi-italyadaki-sehirlerde-rusya-ile-baris-cagrisinin-yer-aldigi-reklam-panolari-asildi-1088014553.html
ABD medyası: İtalya’daki şehirlerde Rusya ile barış çağrısının yer aldığı reklam panoları asıldı
ABD medyası: İtalya’daki şehirlerde Rusya ile barış çağrısının yer aldığı reklam panoları asıldı
Sputnik Türkiye
CNN televizyonu, İtalya’nın çeşitli şehirlerinde Rusya ile barış çağrısının yer aldığı posterlerin ve reklam panolarının asıldığını bildirdi. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T11:43+0300
2024-09-14T11:43+0300
2024-09-14T11:43+0300
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ABD merkezli CNN televizyonunun haberine göre, İtalya’nın çeşitli şehirlerinde Rusya ile barış çağrısı içeren posterler ve reklam panoları asıldı.Haberde, “Posterler ilk olarak haziran ayında İtalya’nın kuzeyinde, Verona, Modena, Parma, Pisa ve diğer büyük şehirlerde ortaya çıktı” ifadeleri yer aldı.Habere göre Rus ve İtalyan bayraklarının renklerine bürünen reklam panolarından biri, başkent Roma’daki Giuseppe Mazzini Meydanı’nda görülebiliyor. Panon üzerinde, “Rusya bizim düşmanımız değildir” şeklinde slogan yer alıyor.Bir başka sloganda ise, “Ukrayna ve İsrail’e silah için para göndermeye son. Biz barış istiyoruz. Savaşı reddediyoruz” vurgusu yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/italya-basbakan-yardimcisi-salvini-ukraynaya-rusya-topraklarini-vurmasi-icin-silah-gondermek-bir-1087095201.html
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italya, rusya, barış, pankart, reklam panosu, slogan, cnn
italya, rusya, barış, pankart, reklam panosu, slogan, cnn
ABD medyası: İtalya’daki şehirlerde Rusya ile barış çağrısının yer aldığı reklam panoları asıldı
CNN televizyonu, İtalya’nın çeşitli şehirlerinde Rusya ile barış çağrısının yer aldığı posterlerin ve reklam panolarının asıldığını bildirdi.
ABD merkezli CNN televizyonunun haberine göre, İtalya’nın çeşitli şehirlerinde Rusya ile barış çağrısı içeren posterler ve reklam panoları asıldı.
Haberde, “Posterler ilk olarak haziran ayında İtalya’nın kuzeyinde, Verona, Modena, Parma, Pisa ve diğer büyük şehirlerde ortaya çıktı” ifadeleri yer aldı.
Habere göre Rus ve İtalyan bayraklarının renklerine bürünen reklam panolarından biri, başkent Roma’daki Giuseppe Mazzini Meydanı’nda görülebiliyor. Panon üzerinde, “Rusya bizim düşmanımız değildir” şeklinde slogan yer alıyor.
Bir başka sloganda ise, “Ukrayna ve İsrail’e silah için para göndermeye son. Biz barış istiyoruz. Savaşı reddediyoruz” vurgusu yapılıyor.