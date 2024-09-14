https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bakan-bayraktar-dogal-gaz-uretimi-iki-katina-cikacak-1088026891.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretimi iki katına çıkacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretimi iki katına çıkacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de yaptığı konuşmasında bor madenine ve Petrol ve doğal gaz üretimine değindi. Enerjide dışa... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T20:33+0300
2024-09-14T20:33+0300
2024-09-14T20:41+0300
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doğal gaz
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bor
bor madeni
balıkesir
alparslan bayraktar
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu. 'Türkiye Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e gelen Bayraktar, enerji üretiminde Balıkesir'in öneminden bahsetti.'Enerjide dışa bağımlılık azalacak'Konuşmasında, 'Balıkesir'in Türkiye'nin enerjisine enerji katan önemli şehirlerden' olduğunu belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti.1500 megavata yakın kurulu rüzgar kapasitesine sahip olan Balıkesir, Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık yüzde 3,5'ini karşılıyor. Petrol ve doğal gaz rezervlerine değinen Bayraktar, günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle, her geçen gün artan üretim sağladıklarını bildirdi.'Yeni doğal gaz platformunun aktif hale gelmesiyle üretim 2 katına çıkacak'Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun gelecek hafta sonuna doğru ülkeye geleceği belirtilirken, bu platformun aktif hale gelmesiyle üretimin 2 katına çıkarılacağını bildirildi.Bayraktar, Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı. Dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğu ve bunun 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Bordan çeşitli ürünlerin imal edildiğini anlatan Bayraktar şu sözleri ekledi:Bor madeni, savunma sanayi, cam endüstrisi, tarım gibi bir çok farklı alanda kullanılıyor. Bayraktar, çiftçilerden gelen talep üzerine boru tarımda granül olacak şekilde, granüllü şekilde üretmeye başladıklarını bildirdi.
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doğal gaz, maden, bor, bor madeni, balıkesir, alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
doğal gaz, maden, bor, bor madeni, balıkesir, alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretimi iki katına çıkacak
20:33 14.09.2024 (güncellendi: 20:41 14.09.2024)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de yaptığı konuşmasında bor madenine ve Petrol ve doğal gaz üretimine değindi. Enerjide dışa bağımlılığın azalacağını vurgulayan Bayraktar, doğal gaz üretiminin iki katına çıkacağını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu. 'Türkiye Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e gelen Bayraktar, enerji üretiminde Balıkesir'in öneminden bahsetti.
'Enerjide dışa bağımlılık azalacak'
Konuşmasında, 'Balıkesir'in Türkiye'nin enerjisine enerji katan önemli şehirlerden' olduğunu belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti.
1500 megavata yakın kurulu rüzgar kapasitesine sahip olan Balıkesir, Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık yüzde 3,5'ini karşılıyor.
Petrol ve doğal gaz rezervlerine değinen Bayraktar, günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle, her geçen gün artan üretim sağladıklarını bildirdi.
'Yeni doğal gaz platformunun aktif hale gelmesiyle üretim 2 katına çıkacak'
Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun gelecek hafta sonuna doğru ülkeye geleceği belirtilirken, bu platformun aktif hale gelmesiyle üretimin 2 katına çıkarılacağını bildirildi.
Bayraktar, Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı. Dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğu ve bunun 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Bordan çeşitli ürünlerin imal edildiğini anlatan Bayraktar şu sözleri ekledi:
Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek. Savunma sanayinin, imalat sanayinin birçok alanında kullanılabilecek çok daha katma değerli ürüne dönüşebilecek bir alan.
Bor madeni, savunma sanayi, cam endüstrisi, tarım gibi bir çok farklı alanda kullanılıyor. Bayraktar, çiftçilerden gelen talep üzerine boru tarımda granül olacak şekilde, granüllü şekilde üretmeye başladıklarını bildirdi.