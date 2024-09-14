https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bakan-bayraktar-dogal-gaz-uretimi-iki-katina-cikacak-1088026891.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretimi iki katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretimi iki katına çıkacak

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de yaptığı konuşmasında bor madenine ve Petrol ve doğal gaz üretimine değindi. Enerjide dışa... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T20:33+0300

2024-09-14T20:33+0300

2024-09-14T20:41+0300

türkiye

doğal gaz

maden

bor

bor madeni

balıkesir

alparslan bayraktar

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087777783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63dd7054797dfb9a62138cb1b5836fd0.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu. 'Türkiye Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e gelen Bayraktar, enerji üretiminde Balıkesir'in öneminden bahsetti.'Enerjide dışa bağımlılık azalacak'Konuşmasında, 'Balıkesir'in Türkiye'nin enerjisine enerji katan önemli şehirlerden' olduğunu belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti.1500 megavata yakın kurulu rüzgar kapasitesine sahip olan Balıkesir, Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık yüzde 3,5'ini karşılıyor. Petrol ve doğal gaz rezervlerine değinen Bayraktar, günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle, her geçen gün artan üretim sağladıklarını bildirdi.'Yeni doğal gaz platformunun aktif hale gelmesiyle üretim 2 katına çıkacak'Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun gelecek hafta sonuna doğru ülkeye geleceği belirtilirken, bu platformun aktif hale gelmesiyle üretimin 2 katına çıkarılacağını bildirildi.Bayraktar, Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı. Dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğu ve bunun 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Bordan çeşitli ürünlerin imal edildiğini anlatan Bayraktar şu sözleri ekledi:Bor madeni, savunma sanayi, cam endüstrisi, tarım gibi bir çok farklı alanda kullanılıyor. Bayraktar, çiftçilerden gelen talep üzerine boru tarımda granül olacak şekilde, granüllü şekilde üretmeye başladıklarını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bakan-bayraktar-akkuyu-ngsde-ilk-reaktorun-insasi-yuzde-90-seviyesinde-1087777940.html

türkiye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğal gaz, maden, bor, bor madeni, balıkesir, alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı