Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS'de ilk reaktörün inşası yüzde 90 seviyesinde

"Türkiye'de artık doğal gazı ithal ederek değil, kendimiz üreterek doğal gazı kullanmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlamda 2016 yılında ortaya koyduğumuz bir milli enerji ve maden politikası vardı. Onun şu anda yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başladık. 2020 yılında Karadeniz'de kendi gemilerimizle, mühendislerimizle arayıp bulduğumuz gaz, şu anda evlerimize gelmeye başladı. Sadece Karadeniz'de ürettiğimiz doğal gazdan 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyoruz. Dolayısıyla artık kendi doğal gazını üreten ve bunu vatandaşlarına sunan bir Türkiye var. İnşallah üretimi daha da arttırmak istiyoruz."