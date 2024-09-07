https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bakan-bayraktar-akkuyu-ngsde-ilk-reaktorun-insasi-yuzde-90-seviyesinde-1087777940.html
Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS'de ilk reaktörün inşası yüzde 90 seviyesinde
Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS'de ilk reaktörün inşası yüzde 90 seviyesinde
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'deki ilk reaktörün inşasının yüzde 90 seviyesinde olduğunu açıkladı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T16:48+0300
2024-09-07T16:48+0300
2024-09-07T17:05+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
enerji
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
doğal gaz
petrol
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Osmaniye'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de artık doğal gazı ithal ederek değil, kendimiz üreterek doğal gazı kullanmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.Dünyanın en büyük nükleer santral inşası Akkuyu'da yapılıyorOsmaniye'ye gelmeden önce Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:'Doğal gazını üreten bir Türkiye var'Bakan Bayraktar, 2002'de Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu, bugün ise 81 şehirde doğal gazın kullanıldığını söyledi.Karadeniz'den çıkarılan doğal gazın evlerde kullanıldığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:Petrolde de dışa bağımlığı bitirmek için de arama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Bakan Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/akkuyu-ngsnin-birinci-unitesinde-dis-koruma-kabugunun-alt-kismi-10-saatte-montajlandi-1087131633.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, enerji, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), doğal gaz, petrol
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, enerji, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), doğal gaz, petrol
Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS'de ilk reaktörün inşası yüzde 90 seviyesinde
16:48 07.09.2024 (güncellendi: 17:05 07.09.2024)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'deki ilk reaktörün inşasının yüzde 90 seviyesinde olduğunu açıkladı.
Osmaniye'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de artık doğal gazı ithal ederek değil, kendimiz üreterek doğal gazı kullanmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.
Dünyanın en büyük nükleer santral inşası Akkuyu'da yapılıyor
Osmaniye'ye gelmeden önce Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:
"Dünyanın en büyük nükleer santral inşası Akkuyu'da yapılıyor. Orada 4 reaktörü aynı anda inşa ediyoruz. 30 binin üzerinde insan şu anda sahada çalışıyor. Santral devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak inşallah.
Önümüzdeki süreç içerisinde 2028'e kadar bütün reaktörleri devreye almayı hedefliyoruz. Nükleer, Türkiye'nin 70 yıllık hayali, rüyası. Hemen hemen bizden önceki bütün iktidarlar döneminde aslında nükleer yapılmaya gayret edilmiş fakat bununla alakalı çok kayda değer bir ilerleme sağlanamamış. Çok şükür bizim iktidarlarımız döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2010'da hükümetler arası anlaşma kapsamında yola çıktığımız bu projede, şu anda ilk reaktörde yüzde 90'ın üzerinde inşaat bitmiş durumda. Diğer reaktörler de inşaatı devam ediyor."
'Doğal gazını üreten bir Türkiye var'
Bakan Bayraktar, 2002'de Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu, bugün ise 81 şehirde doğal gazın kullanıldığını söyledi.
Karadeniz'den çıkarılan doğal gazın evlerde kullanıldığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:
"Türkiye'de artık doğal gazı ithal ederek değil, kendimiz üreterek doğal gazı kullanmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlamda 2016 yılında ortaya koyduğumuz bir milli enerji ve maden politikası vardı. Onun şu anda yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başladık. 2020 yılında Karadeniz'de kendi gemilerimizle, mühendislerimizle arayıp bulduğumuz gaz, şu anda evlerimize gelmeye başladı. Sadece Karadeniz'de ürettiğimiz doğal gazdan 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyoruz. Dolayısıyla artık kendi doğal gazını üreten ve bunu vatandaşlarına sunan bir Türkiye var. İnşallah üretimi daha da arttırmak istiyoruz."
Petrolde de dışa bağımlığı bitirmek için de arama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Bakan Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı:
"O anlamda Şırnak Gabar keşfi Türkiye için hakikaten Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak yerini almıştır. Orada da bugün itibarıyla günlük yaklaşık 47 bin varil petrol üretimimiz var. 41 kuyu açtık ve Türkiye'nin en verimli ve en kaliteli petrol sahaları buralar şu an itibarıyla. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde Gabar'daki üretimi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün biz Şırnak'ta, Gabar'da, Kato'da, Bestler Dereler bölgesinde eğer petrol arayabiliyorsak, petrol üretebiliyorsak bunun başında elbette ki hükümetimizin ortaya koyduğu terörle mücadele ve oradaki elde edilen başarılar var."