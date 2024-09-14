https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/asiret-dugununde-geline-2-kilo-altin-damada-15-milyon-tl-takildi-taki-toreni-4-saat-surdu-20-kisi-1088022993.html
Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı: Takı töreni 4 saat sürdü, 20 kişi para saydı
Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı: Takı töreni 4 saat sürdü, 20 kişi para saydı
Sputnik Türkiye
Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı. Takı töreninin 4 saat sürdüğü ve 20 kişinin para saydığı... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T17:00+0300
2024-09-14T17:00+0300
2024-09-14T17:00+0300
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Van'daki Gevdan Aşireti'nin lider olduğu ifade edilen Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık ile Mizgin Işık'ın düğününe yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı ifade edililrken törende geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldığı aktarıldı.Ek olarak 2 ton etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları gibi çok sayıda davetli ifade edildi. Takı töreninin 4 saat sürdüğü ve yaklaşık 20 kişinin para saydığı dile getirildi.Toplanılan paraların bavullara konularak taşındığı aktarıldı.Düğün törenine ise sosyal medya ve televizyonlarda sürekli boy gösteren Tıvorlu İsmail de katılım sağladı.Paranın önemli olmadığını, birlik beraberliğin önemli olduğuna değinen damadın babası Şehmuz Işık, “Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten onur duydum. Para önemli değil, önemli olan sizin gelmeniz, sizin dostluğunuzdur. Birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için hepinize minnettarım. Takı töreninde toplanılan paralar aşiretler arasındaki yardımlaşmadır, dayanışmadır” dedi.Damada 15 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın abisi Cigerhun Işık ise “Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurtdışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Düğünümüze yaklaşık 6 bin davetli katıldı. Küçükbaş hayvandan oluşmak üzere 2 ton et kestik. Damadımıza yaklaşık 15 milyon TL takıldı. Geline de 2 kilo altın da takıldı” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/elektronikciler-odasi-baskani-uyardi-5-yil-sonra-usta-bulamayabiliriz-1088021399.html
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van, düğün, aşiret, gelin, damat, takı, altın, para
van, düğün, aşiret, gelin, damat, takı, altın, para
Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı: Takı töreni 4 saat sürdü, 20 kişi para saydı
Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı. Takı töreninin 4 saat sürdüğü ve 20 kişinin para saydığı belirtilen düğünde ayrıca 2 ton etli yemek dağıtıldı.
Van'daki Gevdan Aşireti'nin lider olduğu ifade edilen Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık ile Mizgin Işık'ın düğününe yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı ifade edililrken törende geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldığı aktarıldı.
Ek olarak 2 ton etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları gibi çok sayıda davetli ifade edildi. Takı töreninin 4 saat sürdüğü ve yaklaşık 20 kişinin para saydığı dile getirildi.
Toplanılan paraların bavullara konularak taşındığı aktarıldı.
Düğün törenine ise sosyal medya ve televizyonlarda sürekli boy gösteren Tıvorlu İsmail de katılım sağladı.
Paranın önemli olmadığını, birlik beraberliğin önemli olduğuna değinen damadın babası Şehmuz Işık, “Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten onur duydum. Para önemli değil, önemli olan sizin gelmeniz, sizin dostluğunuzdur. Birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için hepinize minnettarım. Takı töreninde toplanılan paralar aşiretler arasındaki yardımlaşmadır, dayanışmadır” dedi.
Damada 15 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın abisi Cigerhun Işık ise “Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurtdışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Düğünümüze yaklaşık 6 bin davetli katıldı. Küçükbaş hayvandan oluşmak üzere 2 ton et kestik. Damadımıza yaklaşık 15 milyon TL takıldı. Geline de 2 kilo altın da takıldı” diye konuştu.