https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/yarina-dikkat-e-devlet-bakima-giriyor-4-saat-kapali-1087997555.html

Yarına dikkat: e-Devlet bakıma giriyor, 4 saat kapalı

Yarına dikkat: e-Devlet bakıma giriyor, 4 saat kapalı

Sputnik Türkiye

e-Devlet sistemi üzerinde altyapı yenileme çalışması yapılacağı için yarın kesinti olacağı duyuruldu. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T17:17+0300

2024-09-13T17:17+0300

2024-09-13T17:17+0300

türkiye

e-devlet

e-devlet kapısı

bakım

kesinti

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Milyonlarca insanın kullandığı 'e-devlet sistemi', planlı bir kesinti nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü dört saat boyunca kullanıma kapalı olacak. Konuya ilişkin e-Devlet üzerinden kesinti hakkında bilgilendirme mesajı yollandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/milyonlarca-kisiye-sgkdan-borc-mesaji-yasal-takip-baslatilacak-1087927466.html

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e-devlet, e-devlet kapısı, bakım, kesinti