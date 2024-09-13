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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/yarina-dikkat-e-devlet-bakima-giriyor-4-saat-kapali-1087997555.html
Yarına dikkat: e-Devlet bakıma giriyor, 4 saat kapalı
Yarına dikkat: e-Devlet bakıma giriyor, 4 saat kapalı
Sputnik Türkiye
e-Devlet sistemi üzerinde altyapı yenileme çalışması yapılacağı için yarın kesinti olacağı duyuruldu. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T17:17+0300
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türkiye
e-devlet
e-devlet kapısı
bakım
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Milyonlarca insanın kullandığı 'e-devlet sistemi', planlı bir kesinti nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü dört saat boyunca kullanıma kapalı olacak. Konuya ilişkin e-Devlet üzerinden kesinti hakkında bilgilendirme mesajı yollandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/milyonlarca-kisiye-sgkdan-borc-mesaji-yasal-takip-baslatilacak-1087927466.html
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e-devlet, e-devlet kapısı, bakım, kesinti
e-devlet, e-devlet kapısı, bakım, kesinti

Yarına dikkat: e-Devlet bakıma giriyor, 4 saat kapalı

17:17 13.09.2024
© AA e-Devlet Kapısı uygulaması
 e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA
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e-Devlet sistemi üzerinde altyapı yenileme çalışması yapılacağı için yarın kesinti olacağı duyuruldu.
Milyonlarca insanın kullandığı 'e-devlet sistemi', planlı bir kesinti nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü dört saat boyunca kullanıma kapalı olacak. Konuya ilişkin e-Devlet üzerinden kesinti hakkında bilgilendirme mesajı yollandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Kullanıcılarımız, sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01.00-04.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir. Bilgilerinize sunarız."

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