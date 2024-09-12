https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/milyonlarca-kisiye-sgkdan-borc-mesaji-yasal-takip-baslatilacak-1087927466.html
Milyonlarca kişiye SGK'dan borç mesajı: Yasal takip başlatılacak
Milyonlarca kişiye SGK'dan borç mesajı: Yasal takip başlatılacak
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca kişiye gönderdiği kısa mesaj ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T07:16+0300
2024-09-12T07:16+0300
2024-09-12T07:34+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
prim
prim borcu
gss
genel sağlık sigortası
borç
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiye gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatıldı.SGK tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:Genel Sağlık Sigortası borcu sorgulaması nasıl yapılır?GSS borç sorgulama işlemi e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz. GSS borç Sorgulama ekranına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.GSS Prim borcu nedir?1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle GSS prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası'nda bireyler çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. İşçi olanların borcu işveren tarafından karşılanırken işsiz olan kişilerin borçları şahıs tarafından ödenmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sgk-listeyi-guncelledi-erken-emeklilik-kapsaminda-degerlendirilen-hastaliklari-acikladi-1087844165.html
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Milyonlarca kişiye SGK'dan borç mesajı: Yasal takip başlatılacak
07:16 12.09.2024 (güncellendi: 07:34 12.09.2024)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca kişiye gönderdiği kısa mesaj ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu. SGK, borcunu ödemeyenler hakkında yasal takip başlatılacağı uyarısında bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiye gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatıldı.
SGK tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız."
Genel Sağlık Sigortası borcu sorgulaması nasıl yapılır?
GSS borç sorgulama işlemi e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz. GSS borç Sorgulama ekranına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.
1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle GSS prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası'nda bireyler çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. İşçi olanların borcu işveren tarafından karşılanırken işsiz olan kişilerin borçları şahıs tarafından ödenmesi gerekiyor.