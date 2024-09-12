https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/milyonlarca-kisiye-sgkdan-borc-mesaji-yasal-takip-baslatilacak-1087927466.html

Milyonlarca kişiye SGK'dan borç mesajı: Yasal takip başlatılacak

Milyonlarca kişiye SGK'dan borç mesajı: Yasal takip başlatılacak

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca kişiye gönderdiği kısa mesaj ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T07:16+0300

2024-09-12T07:16+0300

2024-09-12T07:34+0300

ekonomi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

prim

prim borcu

gss

genel sağlık sigortası

borç

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiye gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatıldı.SGK tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:Genel Sağlık Sigortası borcu sorgulaması nasıl yapılır?GSS borç sorgulama işlemi e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz. GSS borç Sorgulama ekranına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.GSS Prim borcu nedir?1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle GSS prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası'nda bireyler çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. İşçi olanların borcu işveren tarafından karşılanırken işsiz olan kişilerin borçları şahıs tarafından ödenmesi gerekiyor.

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