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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/venezueladan-ispanyaya-tepki-madrid-buyukelcisi-geri-cekildi-1087977877.html
Venezüella'dan İspanya'ya tepki: Madrid Büyükelçisi geri çekildi
Venezüella'dan İspanya'ya tepki: Madrid Büyükelçisi geri çekildi
Sputnik Türkiye
Muhalif lider Edmundo Gonzalez'i Madrid'e getirerek açık destek veren ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "diktatör" diye tanımlayan İspanya hükümeti ile... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:04+0300
2024-09-13T11:17+0300
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Venezüella, İspanya'nın muhalif lider Edmundo Gonzalez’e verdiği destek ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu "diktatör" olarak nitelendirmesi nedeniyle İspanya diplomatik bir kriz yaşıyor. Bu çerçevede, Venezüella hükümeti, Madrid Büyükelçisi Gladys Gutierrez'i istişare amacıyla geri çağırma kararı aldı.Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İspanya ile devam eden diplomatik gerilimin ardından büyükelçiyi geri çekme kararı aldıklarını ve ayrıca Caracas’taki İspanya Büyükelçisi Ramon Santos’un bugün Bakanlığa çağrılacağını açıkladı. Gil, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in Maduro'yu "diktatör" olarak tanımlamasının ardından bu adımı attıklarını belirterek, Robles’in ifadelerini "küstahça, kaba ve iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdi.İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Kardeş Venezüella halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedefliyoruzİspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, RNE radyosuna yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Edmundo Gonzalez'i Devlet Başkanı olarak sadece Ekvador ve Panama'nın tanıdığını, İspanya'nın gerek bölgedeki gerekse AB ülkeleriyle hareket ederek Venezüella'da demokrasi, özgürlük ve refah için çalıştığını söyledi.Albares, "Bir büyükelçiyi çağırmak ve istişare yapmak, her devletin egemen bir kararıdır." diyerek, kardeş Venezüella halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini vurguladı.İspanya Meclisi, hafta başında aldığı kararla İspanya hükümetinden Gonzalez'i Venezüella Devlet Başkanı olarak tanımasını ve hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasını istemişti. Hükümet, şimdilik böyle bir adım atmayacağını açıklamıştı.Venezüella Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise İspanya ile "diplomatik, ekonomik ve ticari tüm ilişkilerin" kesilmesini ve İspanya Krallığı temsilcilerinin ülkesini terk etmelerini istemişti.İspanya'dan siyasi destek: Edmundo Gonzalez, Caracas'tan Madrid'e getirildiİspanya hükümeti, Venezüella'da hakkında tutuklama emri bulunan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e taşıdı. Gonzalez'in İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağı bildirildi.Gonzalez, Venezüella'daki 28 Temmuz seçimlerinde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yer almıştı. Ulusal Seçim Konseyi, Nicolas Maduro'nun tekrar devlet başkanı seçildiğini açıklamış, Gonzalez ise seçim sonuçlarının geçersiz sayılmasını talep ederek seçimde hile yapıldığını öne sürmüştü.Venezüella savcılığı, Gonzalez hakkında "komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı" suçlamalarıyla cezai soruşturma başlatmıştı. Üç kez savcılığa ifadeye çağrılan Gonzalez, can güvenliği endişesiyle ifadesini vermemiş ve bu sebeple hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.Maduro üçüncü kez seçimi kazanmış, muhalefet sonuçları reddetmiştiVenezüella Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazandı. Ancak, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.İspanya hükümeti, Venezüella'daki seçimlerin "kapsamlı ve doğrulanabilir" kayıtları yayımlanana kadar sonuçları tanımayacağını ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezüella yönetimine karşı alınacak ortak kararlara liderlik edeceğini duyurmuştu.
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venezuela, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez
venezuela, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez

Venezüella'dan İspanya'ya tepki: Madrid Büyükelçisi geri çekildi

11:04 13.09.2024 (güncellendi: 11:17 13.09.2024)
© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Muhalif lider Edmundo Gonzalez'i Madrid'e getirerek açık destek veren ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "diktatör" diye tanımlayan İspanya hükümeti ile diplomatik kriz yaşayan Venezüella, istişare için büyükelçisini geri çağırdı.
Venezüella, İspanya'nın muhalif lider Edmundo Gonzalez’e verdiği destek ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu "diktatör" olarak nitelendirmesi nedeniyle İspanya diplomatik bir kriz yaşıyor. Bu çerçevede, Venezüella hükümeti, Madrid Büyükelçisi Gladys Gutierrez'i istişare amacıyla geri çağırma kararı aldı.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İspanya ile devam eden diplomatik gerilimin ardından büyükelçiyi geri çekme kararı aldıklarını ve ayrıca Caracas’taki İspanya Büyükelçisi Ramon Santos’un bugün Bakanlığa çağrılacağını açıkladı. Gil, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in Maduro'yu "diktatör" olarak tanımlamasının ardından bu adımı attıklarını belirterek, Robles’in ifadelerini "küstahça, kaba ve iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Kardeş Venezüella halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedefliyoruz

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, RNE radyosuna yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Edmundo Gonzalez'i Devlet Başkanı olarak sadece Ekvador ve Panama'nın tanıdığını, İspanya'nın gerek bölgedeki gerekse AB ülkeleriyle hareket ederek Venezüella'da demokrasi, özgürlük ve refah için çalıştığını söyledi.
Albares, "Bir büyükelçiyi çağırmak ve istişare yapmak, her devletin egemen bir kararıdır." diyerek, kardeş Venezüella halkıyla en iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini vurguladı.
İspanya Meclisi, hafta başında aldığı kararla İspanya hükümetinden Gonzalez'i Venezüella Devlet Başkanı olarak tanımasını ve hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasını istemişti. Hükümet, şimdilik böyle bir adım atmayacağını açıklamıştı.
Venezüella Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise İspanya ile "diplomatik, ekonomik ve ticari tüm ilişkilerin" kesilmesini ve İspanya Krallığı temsilcilerinin ülkesini terk etmelerini istemişti.

İspanya'dan siyasi destek: Edmundo Gonzalez, Caracas'tan Madrid'e getirildi

İspanya hükümeti, Venezüella'da hakkında tutuklama emri bulunan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e taşıdı. Gonzalez'in İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağı bildirildi.
Gonzalez, Venezüella'daki 28 Temmuz seçimlerinde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yer almıştı. Ulusal Seçim Konseyi, Nicolas Maduro'nun tekrar devlet başkanı seçildiğini açıklamış, Gonzalez ise seçim sonuçlarının geçersiz sayılmasını talep ederek seçimde hile yapıldığını öne sürmüştü.
Venezüella savcılığı, Gonzalez hakkında "komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı" suçlamalarıyla cezai soruşturma başlatmıştı. Üç kez savcılığa ifadeye çağrılan Gonzalez, can güvenliği endişesiyle ifadesini vermemiş ve bu sebeple hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

Maduro üçüncü kez seçimi kazanmış, muhalefet sonuçları reddetmişti

Venezüella Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazandı. Ancak, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.
İspanya hükümeti, Venezüella'daki seçimlerin "kapsamlı ve doğrulanabilir" kayıtları yayımlanana kadar sonuçları tanımayacağını ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezüella yönetimine karşı alınacak ortak kararlara liderlik edeceğini duyurmuştu.
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