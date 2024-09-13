https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ab-dis-politika-yuksek-temsilcisi-borrell-israil-ziyaretini-istenmedigi-icin-iptal-etti-1087976814.html

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ziyaretini 'istenmediği' için iptal etti

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ziyaretini 'istenmediği' için iptal etti

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, bölge turu kapsamındaki İsrail ziyaretini iptal ettiği bildirildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T10:46+0300

2024-09-13T10:46+0300

2024-09-13T10:46+0300

dünya

israil-filistin

josep borrell

ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği

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İsrail'den Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze saldırılarını görüşmek üzere Mısır ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kapsayan bölge turuna çıkan Borrell, İsrail ziyaretini iptal etti.Ziyaretin 14-15 Eylül olarak planlandığı ancak Tel Aviv yönetiminin bu ziyareti AB Temsilcisi'nin görev süresinin sonlanacağı ekim sonuna ertelemesini talep ettiği belirtildi. Borrell'in de İsrail'in AB Büyükelçisi Haim Regev'e İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "bu ziyareti istememesi üzerine" programını iptal ettiği yanıtını verdiği kaydedildi. Ne olmuştu?AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal politikaları ve Filistinlilere uyguladığı şiddete yönelik eleştirileri nedeniyle İsrail'deki hükümet ve özellikle de Dışişleri Bakanı Katz'ın tepkisini toplamıştı.Borrelll'in Filistinlilere karşı nefret söylemine başvurdukları gerekçesiyle İsrail hükümetindeki aşırı sağcı figürler; Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e AB'den yaptırım uygulanması talebi Tel Aviv'i kızdırmıştı.AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında insani yardımların ulaştırılmasını önleyerek açlığı silah olarak kullandığı suçlamasını yöneltmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/msbden-sakarya-zaferinin-103uncu-yil-donumune-iliskin-paylasim-1087975945.html

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israil-filistin, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği