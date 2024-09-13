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AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ziyaretini 'istenmediği' için iptal etti
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ziyaretini 'istenmediği' için iptal etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, bölge turu kapsamındaki İsrail ziyaretini iptal ettiği bildirildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:46+0300
2024-09-13T10:46+0300
dünya
israil-filistin
josep borrell
ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği
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İsrail'den Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze saldırılarını görüşmek üzere Mısır ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kapsayan bölge turuna çıkan Borrell, İsrail ziyaretini iptal etti.Ziyaretin 14-15 Eylül olarak planlandığı ancak Tel Aviv yönetiminin bu ziyareti AB Temsilcisi'nin görev süresinin sonlanacağı ekim sonuna ertelemesini talep ettiği belirtildi. Borrell'in de İsrail'in AB Büyükelçisi Haim Regev'e İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "bu ziyareti istememesi üzerine" programını iptal ettiği yanıtını verdiği kaydedildi. Ne olmuştu?AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal politikaları ve Filistinlilere uyguladığı şiddete yönelik eleştirileri nedeniyle İsrail'deki hükümet ve özellikle de Dışişleri Bakanı Katz'ın tepkisini toplamıştı.Borrelll'in Filistinlilere karşı nefret söylemine başvurdukları gerekçesiyle İsrail hükümetindeki aşırı sağcı figürler; Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e AB'den yaptırım uygulanması talebi Tel Aviv'i kızdırmıştı.AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında insani yardımların ulaştırılmasını önleyerek açlığı silah olarak kullandığı suçlamasını yöneltmişti.
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israil-filistin, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği
israil-filistin, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ziyaretini 'istenmediği' için iptal etti

10:46 13.09.2024
© AP Photo / Mark SchiefelbeinJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, bölge turu kapsamındaki İsrail ziyaretini iptal ettiği bildirildi.
İsrail'den Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze saldırılarını görüşmek üzere Mısır ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kapsayan bölge turuna çıkan Borrell, İsrail ziyaretini iptal etti.
Ziyaretin 14-15 Eylül olarak planlandığı ancak Tel Aviv yönetiminin bu ziyareti AB Temsilcisi'nin görev süresinin sonlanacağı ekim sonuna ertelemesini talep ettiği belirtildi.
Borrell'in de İsrail'in AB Büyükelçisi Haim Regev'e İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "bu ziyareti istememesi üzerine" programını iptal ettiği yanıtını verdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal politikaları ve Filistinlilere uyguladığı şiddete yönelik eleştirileri nedeniyle İsrail'deki hükümet ve özellikle de Dışişleri Bakanı Katz'ın tepkisini toplamıştı.
Borrelll'in Filistinlilere karşı nefret söylemine başvurdukları gerekçesiyle İsrail hükümetindeki aşırı sağcı figürler; Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e AB'den yaptırım uygulanması talebi Tel Aviv'i kızdırmıştı.
AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında insani yardımların ulaştırılmasını önleyerek açlığı silah olarak kullandığı suçlamasını yöneltmişti.
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