https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/vakiflar-genel-mudurlugu-burs-basvurulari-icin-tarih-belli-oldu-1087999183.html

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları için tarih belli oldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları için tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T18:26+0300

2024-09-13T18:26+0300

2024-09-13T18:26+0300

türkiye

öğrenci

burs

vakıflar genel müdürlüğü

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-2025 eğitim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim bursu başvuruları, 1-15 Ekim tarihleri arasında alınacak.Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek. Başvurular, "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.Kişisel verileri isteyen sahte hesaplara dikkat Öte yandan, sosyal medya ve internette, burs yardımlarıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi, burs başvurusunda bulunulması için kişisel verileri isteyen sahte sayfa ve hesaplara güvenilmemesi uyarısı yapılan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmemekte, hiçbir belge ya da hesap numarasına para gönderilmesi talep edilmemektedir. Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinizi http://vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/dolandiricilardan-universite-ogrencilerine-buyuk-tuzak-burs-vaadi-veren-sahte-vakif-isimleri-1087358582.html

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