https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/uzun-zamandir-hastanedeydi-kadir-inanirin-sagligina-yonelik-aciklama-geldi--1087974331.html

Uzun zamandır hastanedeydi: Kadir İnanır'ın sağlığına yönelik açıklama geldi

Uzun zamandır hastanedeydi: Kadir İnanır'ın sağlığına yönelik açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Julide Kural, mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır'ın sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T09:58+0300

2024-09-13T09:58+0300

2024-09-13T09:58+0300

türkiye

kadir inanır

sağlık

hastalık

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24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Geçen ay da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.Şu an Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden sanatçının son durumuyla ilgili Jülide Kural yeni bir açıklama yaptı.İnanır'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Kural, oyuncunun 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını söyledi.

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Sputnik Türkiye

kadir inanır, sağlık, hastalık