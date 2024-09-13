https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/uzun-zamandir-hastanedeydi-kadir-inanirin-sagligina-yonelik-aciklama-geldi--1087974331.html
Uzun zamandır hastanedeydi: Kadir İnanır'ın sağlığına yönelik açıklama geldi
Uzun zamandır hastanedeydi: Kadir İnanır'ın sağlığına yönelik açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Julide Kural, mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır'ın sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:58+0300
2024-09-13T09:58+0300
2024-09-13T09:58+0300
türkiye
kadir inanır
sağlık
hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/19/1051147565_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_ad191689347f648e6d65784d2741d6c3.jpg
24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Geçen ay da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.Şu an Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden sanatçının son durumuyla ilgili Jülide Kural yeni bir açıklama yaptı.İnanır'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Kural, oyuncunun 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/daha-dun-okullar-bombalanmisti-abdden-israile164-milyon-dolarlik-silah-onayi-1087972641.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/19/1051147565_144:0:1008:648_1920x0_80_0_0_c8005c80a975068c2adea8132f8377ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadir inanır, sağlık, hastalık
kadir inanır, sağlık, hastalık
Uzun zamandır hastanedeydi: Kadir İnanır'ın sağlığına yönelik açıklama geldi
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Julide Kural, mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır'ın sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı.
24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.
Geçen ay da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.
Şu an Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden sanatçının son durumuyla ilgili Jülide Kural yeni bir açıklama yaptı.
İnanır'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Kural, oyuncunun 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını söyledi.