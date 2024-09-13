https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/daha-dun-okullar-bombalanmisti-abdden-israile164-milyon-dolarlik-silah-onayi-1087972641.html

Daha dün okullar bombalanmıştı: ABD'den İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı

Daha dün okullar bombalanmıştı: ABD'den İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı

Sputnik Türkiye

ABD, İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank ekipmanı satışını onayladı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T09:40+0300

2024-09-13T09:40+0300

2024-09-13T09:48+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

çocuk

çocuk cinayeti

abd

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ABD Dışişleri Bakanlığı, daha dün okulu vuran ve yüzlerce çocuğun ölümüne sebep olan İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank römorkları satışına onay verdi. Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.İngiltere ve diğer ülkelerde ilk defa İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışılırken ABD'nin katliamı destekleyen eylemleri onaylaması dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/aysenur-ezgi-eyginin-naasi-bakuden-istanbula-ugurlandi-1087968437.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), çocuk, çocuk cinayeti, abd