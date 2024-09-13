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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/daha-dun-okullar-bombalanmisti-abdden-israile164-milyon-dolarlik-silah-onayi-1087972641.html
Daha dün okullar bombalanmıştı: ABD'den İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
Daha dün okullar bombalanmıştı: ABD'den İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank ekipmanı satışını onayladı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:40+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, daha dün okulu vuran ve yüzlerce çocuğun ölümüne sebep olan İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank römorkları satışına onay verdi. Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.İngiltere ve diğer ülkelerde ilk defa İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışılırken ABD'nin katliamı destekleyen eylemleri onaylaması dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/aysenur-ezgi-eyginin-naasi-bakuden-istanbula-ugurlandi-1087968437.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), çocuk, çocuk cinayeti, abd
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), çocuk, çocuk cinayeti, abd

Daha dün okullar bombalanmıştı: ABD'den İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı

09:40 13.09.2024 (güncellendi: 09:48 13.09.2024)
© Anas Zeyad Ftehaİsrail
İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Anas Zeyad Fteha
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ABD, İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank ekipmanı satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, daha dün okulu vuran ve yüzlerce çocuğun ölümüne sebep olan İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank römorkları satışına onay verdi.
Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.
İngiltere ve diğer ülkelerde ilk defa İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışılırken ABD'nin katliamı destekleyen eylemleri onaylaması dikkat çekiyor.
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