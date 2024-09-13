https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/daha-dun-okullar-bombalanmisti-abdden-israile164-milyon-dolarlik-silah-onayi-1087972641.html
Daha dün okullar bombalanmıştı: ABD'den İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
Daha dün okullar bombalanmıştı: ABD'den İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank ekipmanı satışını onayladı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:40+0300
2024-09-13T09:40+0300
2024-09-13T09:48+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
çocuk
çocuk cinayeti
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ABD Dışişleri Bakanlığı, daha dün okulu vuran ve yüzlerce çocuğun ölümüne sebep olan İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank römorkları satışına onay verdi. Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.İngiltere ve diğer ülkelerde ilk defa İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışılırken ABD'nin katliamı destekleyen eylemleri onaylaması dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/aysenur-ezgi-eyginin-naasi-bakuden-istanbula-ugurlandi-1087968437.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), çocuk, çocuk cinayeti, abd
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), çocuk, çocuk cinayeti, abd
Daha dün okullar bombalanmıştı: ABD'den İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:40 13.09.2024 (güncellendi: 09:48 13.09.2024)
ABD, İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank ekipmanı satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, daha dün okulu vuran ve yüzlerce çocuğun ölümüne sebep olan İsrail'e 164 milyon dolar değerinde tank römorkları satışına onay verdi.
Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.
İngiltere ve diğer ülkelerde ilk defa İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışılırken ABD'nin katliamı destekleyen eylemleri onaylaması dikkat çekiyor.