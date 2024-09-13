https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ukraynali-uzman-zelenskiyin-soyledikleri-ile-fili-durum-farkli-her-sey-cok-daha-kotu-1087961012.html

Ukraynalı uzman: Zelenskiy’in söyledikleri ile fili durum farklı; her şey çok daha kötü

Ukraynalı uzman: Zelenskiy’in söyledikleri ile fili durum farklı; her şey çok daha kötü

Sputnik Türkiye

Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki ilerleyişinin ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’in ortadan kaybolmasının ‘kötü bir... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T00:03+0300

2024-09-13T00:03+0300

2024-09-13T00:02+0300

ukrayna krizi

leonid kuçma

ukrayna

aleksandr sırskiy

vladimir zelenskiy

plan

rus ordusu

kursk bölgesi

cephe

kuşatma

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun cephe hattını kırdığı ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in ortadan kaybolduğu bir ortamda Vladimir Zelenskiy’in ‘her şeyin plana göre gittiği’ yönündeki iddiasını garip bulduğunu söyledi.Soskin, “Şu soru ortaya çıkıyor: Zelenskiy'in planı nedir? Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlerin öldüğü, yaralandığı ve ordunun çok zor durumda olduğuyla ilgili sürekli gelen bilgiler var. Sırskiy ortadan kayboldu, Sırskiy yok. Daha önce sürekli iletişim halindeydi ama şimdi ortadan kayboldu. Bu da çok kötü bir işaret” dedi.Rus ordusunun cephe hattını kırdığı, Kursk bölgesinde çok sayıda Ukraynalı askeri fiilen kuşattığı ve onlarca yerleşim yerini kontrolü altına aldığı bir ortamda Ukrayna'nın nasıl bir planı olabileceğini merak ettiğini belirten uzman, "Zelenskiy ve ekibinin söyledikleri ile fili durum birbirini tutmuyor. Gerçekte durum farklı; her şey çok daha kötü” ifadelerini kullandı.Daha önce Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki ilerleyişinin 'Ukrayna planının bir parçası' olduğunu iddia etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ni Ukrayna birliklerinden temizlemeye yönelik operasyonlar sonucunda 10 yerleşim biriminin yeniden kontrol altına alındığını duyurmuştu.Ukrayna ordusunun 3 saldırı girişiminin bastırıldığını aktaran bakanlık, düşman güçlerin son 24 saatte 300'den fazla askerin yanı sıra 5'i tank olmak üzere 24 zırhlı araç yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi başlatan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geride kalan süreçteki toplam zayiatı 12 bin 500'den fazla asker, 101 tank, 669 zırhlı araç ve çok sayıda askeri teçhizat olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-10-yerlesimde-kontrolu-yeniden-sagladi-1087947245.html

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leonid kuçma, ukrayna, aleksandr sırskiy, vladimir zelenskiy, plan, rus ordusu, kursk bölgesi, cephe, kuşatma, rusya savunma bakanlığı