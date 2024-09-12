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SON DAKİKA | Ümit Özlale, İyi Parti'den istifa etti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-10-yerlesimde-kontrolu-yeniden-sagladi-1087947245.html
Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki 10 yerleşimde kontrolü yeniden sağladı
Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki 10 yerleşimde kontrolü yeniden sağladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki faaliyetlerini akamete uğratmaya devam eden Rus ordusu, 10 yerleşimi yeniden ele geçirdi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T16:18+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı askerlerden temizlemeye yönelik operasyonlar sonucunda 10 yerleşim biriminin yeniden kontrol altına alındığını duyurdu.Bakanlık, Sever (Kuzey) askeri grubunun taarruz faaliyetleri sonucunda son 2 gün içinde Apanasovka, Byahovo, Vişnevka, Viktorovka, Vnezapnoye, Gordeyevka, Krasnooktyabrskoye, Obuhovka, Snagost ve 10 Oktyabr adlı yerleşim birimlerinin geri alındığını bildirdi.Ukrayna ordusunun 3 saldırı girişiminin bastırıldığını aktaran bakanlık, düşman güçlerin son 24 saatte 300'den fazla askerin yanı sıra 5'i tank olmak üzere 24 zırhlı araç yitirdiğinin altını çizdi.6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi başlatan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geride kalan süreçteki toplam zayiatı 12 bin 500'den fazla asker, 101 tank, 669 zırhlı araç ve çok sayıda askeri teçhizat olarak kayıtlara geçti.Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/putin-34-ulke-bricsin-calismalarina-katilmak-istedigini-bildirdi-1087941950.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, özel askeri harekat

Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki 10 yerleşimde kontrolü yeniden sağladı

16:18 12.09.2024
© Fotoğraf : Ministry of Defense of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Fotoğraf : Ministry of Defense of the Russian Federation
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Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki faaliyetlerini akamete uğratmaya devam eden Rus ordusu, 10 yerleşimi yeniden ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı askerlerden temizlemeye yönelik operasyonlar sonucunda 10 yerleşim biriminin yeniden kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakanlık, Sever (Kuzey) askeri grubunun taarruz faaliyetleri sonucunda son 2 gün içinde Apanasovka, Byahovo, Vişnevka, Viktorovka, Vnezapnoye, Gordeyevka, Krasnooktyabrskoye, Obuhovka, Snagost ve 10 Oktyabr adlı yerleşim birimlerinin geri alındığını bildirdi.

Ukrayna ordusunun 3 saldırı girişiminin bastırıldığını aktaran bakanlık, düşman güçlerin son 24 saatte 300'den fazla askerin yanı sıra 5'i tank olmak üzere 24 zırhlı araç yitirdiğinin altını çizdi.

6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne sızma girişimi başlatan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geride kalan süreçteki toplam zayiatı 12 bin 500'den fazla asker, 101 tank, 669 zırhlı araç ve çok sayıda askeri teçhizat olarak kayıtlara geçti.

Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
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