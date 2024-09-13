https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/turk-pilotlar-ugur-soylu-ve-sener-guray-dunya-ralli-sampiyonasinda-ucuncu-oldu-1087978875.html

Türk pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Türk pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 28 ekibin yer aldığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T11:12+0300

2024-09-13T11:12+0300

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Türk ralli pilotları Uğur Soylu ve Şener Güray, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında üçüncülük elde etti.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 28 ekibin yarıştığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallileriyle sona erdi.Türkiye’yi temsilen yarışan Uğur Soylu ve Şener Güray, bu zorlu mücadelede master klasmanını üçüncü sırada tamamladı. Sezon boyunca Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan’da yarışan Soylu ve Güray, özellikle Yunanistan'da düzenlenen Akropol Rallisi'nde elde ettikleri üçüncülükle podyuma çıktılar. Evofone Racing Team olarak yarışan ekip, bu sezon bir ikincilik, iki üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik elde ederek master klasmanında üçüncü sırayı garantiledi.

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