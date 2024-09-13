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Türk pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Türk pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 28 ekibin yer aldığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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Türk ralli pilotları Uğur Soylu ve Şener Güray, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında üçüncülük elde etti.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 28 ekibin yarıştığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallileriyle sona erdi.Türkiye’yi temsilen yarışan Uğur Soylu ve Şener Güray, bu zorlu mücadelede master klasmanını üçüncü sırada tamamladı. Sezon boyunca Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan’da yarışan Soylu ve Güray, özellikle Yunanistan'da düzenlenen Akropol Rallisi'nde elde ettikleri üçüncülükle podyuma çıktılar. Evofone Racing Team olarak yarışan ekip, bu sezon bir ikincilik, iki üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik elde ederek master klasmanında üçüncü sırayı garantiledi.
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dünya ralli şampiyonası, şampiyonluk, gündem, gündem özel

Türk pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü oldu

11:12 13.09.2024
© Ayhan MehmetTürk pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Türk pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Ayhan Mehmet
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 28 ekibin yer aldığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallileriyle tamamlandı .Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Uğur Soylu-Şener Güray ekibi, master klasmanını üçüncü olarak tamamladı.
Türk ralli pilotları Uğur Soylu ve Şener Güray, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında üçüncülük elde etti.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 28 ekibin yarıştığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallileriyle sona erdi.
Türkiye’yi temsilen yarışan Uğur Soylu ve Şener Güray, bu zorlu mücadelede master klasmanını üçüncü sırada tamamladı. Sezon boyunca Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan’da yarışan Soylu ve Güray, özellikle Yunanistan'da düzenlenen Akropol Rallisi'nde elde ettikleri üçüncülükle podyuma çıktılar. Evofone Racing Team olarak yarışan ekip, bu sezon bir ikincilik, iki üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik elde ederek master klasmanında üçüncü sırayı garantiledi.
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