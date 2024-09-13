https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sri-lankada-endemik-bocek-kacakciligi-italyan-baba-ogula-200-bin-dolar-ceza-1087992008.html

Sri Lanka'da endemik böcek kaçakçılığı: İtalyan baba oğula 200 bin dolar ceza

Sri Lanka'da endemik böcek kaçakçılığı: İtalyan baba oğula 200 bin dolar ceza

Sputnik Türkiye

Sri Lanka'daki Yala Milli Parkı'ndan çok sayıda endemik böceği yurt dışına çıkarmaya çalışan İtalyan baba oğula yaklaşık 200 bin dolar ceza verildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T15:42+0300

2024-09-13T15:42+0300

2024-09-13T15:42+0300

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Sri Lanka'nın Yala Milli Parkı'ndan kaçırmaya çalıştıkları endemik böceklerle gündeme gelen İtalyan baba ve oğlu, yaklaşık 200 bin dolar cezaya çarptırıldı.68 yaşındaki baba ile 28 yaşındaki oğul, 8 Mayıs'ta Yala Milli Parkı'nda endemik böceklerin yer aldığı kavanozlarla yakalandı. Bölge görevlileri, söz konusu kavanozlarda kimyasal maddelerin bulunduğunu ve içindeki böceklerin öldüğünü belirtti.İtalya'dan gelen baba-oğul ikilinin, cezanın ödenmemesi durumunda 24 Eylül'e kadar yaklaşık 2 yıl hapis cezasıyla karşılaşabileceği bildirildi. Yasal olmayan yollarla böcekleri nakletmek suçlamasıyla karşı karşıya kaldıkları için ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar.

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