https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sri-lankada-endemik-bocek-kacakciligi-italyan-baba-ogula-200-bin-dolar-ceza-1087992008.html
Sri Lanka'da endemik böcek kaçakçılığı: İtalyan baba oğula 200 bin dolar ceza
Sri Lanka'da endemik böcek kaçakçılığı: İtalyan baba oğula 200 bin dolar ceza
Sputnik Türkiye
Sri Lanka'daki Yala Milli Parkı'ndan çok sayıda endemik böceği yurt dışına çıkarmaya çalışan İtalyan baba oğula yaklaşık 200 bin dolar ceza verildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T15:42+0300
2024-09-13T15:42+0300
2024-09-13T15:42+0300
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Sri Lanka'nın Yala Milli Parkı'ndan kaçırmaya çalıştıkları endemik böceklerle gündeme gelen İtalyan baba ve oğlu, yaklaşık 200 bin dolar cezaya çarptırıldı.68 yaşındaki baba ile 28 yaşındaki oğul, 8 Mayıs'ta Yala Milli Parkı'nda endemik böceklerin yer aldığı kavanozlarla yakalandı. Bölge görevlileri, söz konusu kavanozlarda kimyasal maddelerin bulunduğunu ve içindeki böceklerin öldüğünü belirtti.İtalya'dan gelen baba-oğul ikilinin, cezanın ödenmemesi durumunda 24 Eylül'e kadar yaklaşık 2 yıl hapis cezasıyla karşılaşabileceği bildirildi. Yasal olmayan yollarla böcekleri nakletmek suçlamasıyla karşı karşıya kaldıkları için ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/imamoglu-avrupada-multeci-politikalarini-elestirdi-turkiye-duvar-olsun-politikasi-haksizlik-1087989583.html
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sri lanka, italya, endemik
sri lanka, italya, endemik
Sri Lanka'da endemik böcek kaçakçılığı: İtalyan baba oğula 200 bin dolar ceza
Sri Lanka'daki Yala Milli Parkı'ndan çok sayıda endemik böceği yurt dışına çıkarmaya çalışan İtalyan baba oğula yaklaşık 200 bin dolar ceza verildi.
Sri Lanka'nın Yala Milli Parkı'ndan kaçırmaya çalıştıkları endemik böceklerle gündeme gelen İtalyan baba ve oğlu, yaklaşık 200 bin dolar cezaya çarptırıldı.
68 yaşındaki baba ile 28 yaşındaki oğul, 8 Mayıs'ta Yala Milli Parkı'nda endemik böceklerin yer aldığı kavanozlarla yakalandı. Bölge görevlileri, söz konusu kavanozlarda kimyasal maddelerin bulunduğunu ve içindeki böceklerin öldüğünü belirtti.
İtalya'dan gelen baba-oğul ikilinin, cezanın ödenmemesi durumunda 24 Eylül'e kadar yaklaşık 2 yıl hapis cezasıyla karşılaşabileceği bildirildi. Yasal olmayan yollarla böcekleri nakletmek suçlamasıyla karşı karşıya kaldıkları için ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar.