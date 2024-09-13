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İmamoğlu Avrupa'da mülteci politikalarını eleştirdi: ‘Türkiye duvar olsun’ politikası haksızlık
İmamoğlu Avrupa'da mülteci politikalarını eleştirdi: ‘Türkiye duvar olsun’ politikası haksızlık
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da yaptığı açıklamada Avrupa'nın mülteci politikasını eleştirerek, “Daha da açık ifade... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T15:11+0300
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’da düzenlenen ‘Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde mülteci sorunu hakkında konuştu.İmamoğlu, mülteci sorunun Türkiye gibi ülkelerin üzerine yıkıldığını belirterek şunları söyledi:“Ortaya çıkan bu tablo, kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklemektedir"İmamoğlu ortaya çıkan bu tablonun kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklediğini belirterek şu sözleri ekledi “Ortaya çıkan bu tablo, kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklemektedir. Bu yük, sadece kaynakların dağılımında değil, aynı zamanda toplumsal dokunun zedelenmesine de sebep olmaktadır. Artan aşırılıklar, kamu hizmetlerindeki yetersizlikler ve yabancı düşmanlığının yükselişi, bu dengesizliğin yansımaları olarak hepimizin karşısına çıkmaktadır. Oysa ki, bu kısır döngüyü kırmanın yolu, göç veren ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaktan geçmektedir. O insanların doğdukları topraklarda onurlu bir yaşam sürebilmeleri, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu konuda sorumluluk almalıyız. Artık, bu adaletsiz politikadan vazgeçip, çözümün kaynağında aranması ve yükün paylaşılması vakti gelmiştir. Eğer küresel sorunlar karşısında etkin bir uluslararası dayanışma oluşturmak istiyorsak; savaş, çatışma ve iç karışıklıklar karşısında daima birlikte hareket etmeli, çözümler aramalıyız.” diyerek sözlerini bitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sisli-belediyesinde-skandal-savci-muhru-kopyalayan-personelin-is-akdi-feshedildi-1087987201.html
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türkiye, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İmamoğlu Avrupa'da mülteci politikalarını eleştirdi: ‘Türkiye duvar olsun’ politikası haksızlık

15:11 13.09.2024
© AA / Hakan Nuralİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Hakan Nural
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da yaptığı açıklamada Avrupa'nın mülteci politikasını eleştirerek, “Daha da açık ifade etmem gerekirse, ‘Bu konuda Türkiye duvar olsun. Oradan geçmesin de ne olursa olsun’ politikası hem Türkiye’ye hem de insani açıdan mültecilere büyük bir haksızlıktır.” dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’da düzenlenen ‘Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde mülteci sorunu hakkında konuştu.
İmamoğlu, mülteci sorunun Türkiye gibi ülkelerin üzerine yıkıldığını belirterek şunları söyledi:

"Küresel bir sorun olan mülteci meselesine, özellikle Avrupa’nın yaklaşımı, tarihi bir mücadele sonucunda oluşturulan ve bugün hala hepimizin önem verdiği ve savunduğu demokratik değerleri zedeleyen bir noktaya gelmiştir. Düzensiz göç ve mülteci sorununun AB dışındaki ülkelere aktarılması ve Türkiye gibi, Avrupa sınırı dışındaki ülkelerde tutulmaya çalışılması, kalıcı bir politika haline gelmeye başlamıştır. Bu konuda sergilenen tutum, küresel bir sorunu çözme arayışından ziyade, bu yükü belirli ülkelerin sırtına yükleme anlayışına dayanmaktadır. Daha da açık ifade etmem gerekirse, ‘Bu konuda Türkiye duvar olsun. Oradan geçmesin de ne olursa olsun’ politikası hem Türkiye’ye hem de insani açıdan mültecilere büyük bir haksızlıktır.”

“Ortaya çıkan bu tablo, kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklemektedir"

İmamoğlu ortaya çıkan bu tablonun kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklediğini belirterek şu sözleri ekledi “Ortaya çıkan bu tablo, kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklemektedir. Bu yük, sadece kaynakların dağılımında değil, aynı zamanda toplumsal dokunun zedelenmesine de sebep olmaktadır. Artan aşırılıklar, kamu hizmetlerindeki yetersizlikler ve yabancı düşmanlığının yükselişi, bu dengesizliğin yansımaları olarak hepimizin karşısına çıkmaktadır. Oysa ki, bu kısır döngüyü kırmanın yolu, göç veren ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaktan geçmektedir. O insanların doğdukları topraklarda onurlu bir yaşam sürebilmeleri, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu konuda sorumluluk almalıyız. Artık, bu adaletsiz politikadan vazgeçip, çözümün kaynağında aranması ve yükün paylaşılması vakti gelmiştir. Eğer küresel sorunlar karşısında etkin bir uluslararası dayanışma oluşturmak istiyorsak; savaş, çatışma ve iç karışıklıklar karşısında daima birlikte hareket etmeli, çözümler aramalıyız. diyerek sözlerini bitirdi.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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