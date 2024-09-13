https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/imamoglu-avrupada-multeci-politikalarini-elestirdi-turkiye-duvar-olsun-politikasi-haksizlik-1087989583.html

İmamoğlu Avrupa'da mülteci politikalarını eleştirdi: ‘Türkiye duvar olsun’ politikası haksızlık

İmamoğlu Avrupa'da mülteci politikalarını eleştirdi: ‘Türkiye duvar olsun’ politikası haksızlık

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da yaptığı açıklamada Avrupa'nın mülteci politikasını eleştirerek, “Daha da açık ifade... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T15:11+0300

2024-09-13T15:11+0300

2024-09-13T15:11+0300

türkiye

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’da düzenlenen ‘Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde mülteci sorunu hakkında konuştu.İmamoğlu, mülteci sorunun Türkiye gibi ülkelerin üzerine yıkıldığını belirterek şunları söyledi:“Ortaya çıkan bu tablo, kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklemektedir"İmamoğlu ortaya çıkan bu tablonun kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklediğini belirterek şu sözleri ekledi “Ortaya çıkan bu tablo, kıtanın omuzlarına ahlaki bir yük ve sorumluluk yüklemektedir. Bu yük, sadece kaynakların dağılımında değil, aynı zamanda toplumsal dokunun zedelenmesine de sebep olmaktadır. Artan aşırılıklar, kamu hizmetlerindeki yetersizlikler ve yabancı düşmanlığının yükselişi, bu dengesizliğin yansımaları olarak hepimizin karşısına çıkmaktadır. Oysa ki, bu kısır döngüyü kırmanın yolu, göç veren ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaktan geçmektedir. O insanların doğdukları topraklarda onurlu bir yaşam sürebilmeleri, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu konuda sorumluluk almalıyız. Artık, bu adaletsiz politikadan vazgeçip, çözümün kaynağında aranması ve yükün paylaşılması vakti gelmiştir. Eğer küresel sorunlar karşısında etkin bir uluslararası dayanışma oluşturmak istiyorsak; savaş, çatışma ve iç karışıklıklar karşısında daima birlikte hareket etmeli, çözümler aramalıyız.” diyerek sözlerini bitirdi.

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türkiye, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)