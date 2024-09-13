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Şişli Belediyesi'nde skandal: Savcı mührü kopyalayan personelin iş akdi feshedildi
Şişli Belediyesi'nde skandal: Savcı mührü kopyalayan personelin iş akdi feshedildi
Sputnik Türkiye
Şişli Belediyesi'nde görevli iki kişinin, savcıların mührünü kullanarak sahte görev emirleri düzenlediği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T14:24+0300
2024-09-13T14:24+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli Belediyesi'nde görevli iki kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattığını açıkladı.Medya raporlarına göre, Şişli Belediyesi'nin hakim ve savcıların taşınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na araç tahsis ettiği belirtildi. İddialara göre, bu araçta görevli iki belediye personeli, adliyede görevli bir savcının mührünü kullanarak sahte bir görev emri düzenlemiş. Sahte görev emriyle Belediye'nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından araç tahsis edilmiş ve iki personelin bu araçla memleketleri Adıyaman'a seyahat ettiği öne sürülüyor. Bu süreçte, personelin hız sınırına ve trafik kurallarına uymadığı belirtilerek araca 300 bin lira ceza kesildiği aktarıldı.Söz konusu haberlerde, normalde savcı ve hakimlere gönderilen araçlar, emniyet sistemine bildirildiğinden araca ceza gelmesi üzerine belediye yetkililerinin savcılığı aradığı, savcılığın ise böyle bir görevlendirme yapmadığı ileri sürüldü.Şişli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/-fanatik-cift-cocuklarina-icardi-adini-verdi-saka-yaptigimizi-sananlar-oldu-1087986484.html
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şişli belediyesi, şişli, gündem, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
şişli belediyesi, şişli, gündem, istanbul cumhuriyet başsavcılığı

Şişli Belediyesi'nde skandal: Savcı mührü kopyalayan personelin iş akdi feshedildi

14:24 13.09.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Şişli Belediyesi'nde görevli iki kişinin, savcıların mührünü kullanarak sahte görev emirleri düzenlediği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda soruşturma başlatırken, belediyeden de bir açıklama yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli Belediyesi'nde görevli iki kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattığını açıkladı.
Medya raporlarına göre, Şişli Belediyesi'nin hakim ve savcıların taşınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na araç tahsis ettiği belirtildi. İddialara göre, bu araçta görevli iki belediye personeli, adliyede görevli bir savcının mührünü kullanarak sahte bir görev emri düzenlemiş. Sahte görev emriyle Belediye'nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından araç tahsis edilmiş ve iki personelin bu araçla memleketleri Adıyaman'a seyahat ettiği öne sürülüyor. Bu süreçte, personelin hız sınırına ve trafik kurallarına uymadığı belirtilerek araca 300 bin lira ceza kesildiği aktarıldı.
Söz konusu haberlerde, normalde savcı ve hakimlere gönderilen araçlar, emniyet sistemine bildirildiğinden araca ceza gelmesi üzerine belediye yetkililerinin savcılığı aradığı, savcılığın ise böyle bir görevlendirme yapmadığı ileri sürüldü.
Şişli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan personeller ile ilgili söz konusu olay, 29 Ağustos 2024 tarihinde belediyemizce tespit edilmiş olup; idari tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Belediyemizce iş kanununa göre titizlikle ve hassasiyetle yürütülen tahkikatın ardından bahse konu olayda sorumluluğu bulunan personelin iş akdi feshedilmiştir. Ayrıca şahıs hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur"

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