https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sgkdan-genel-saglik-sigortasi-uyarisi-gelir-testi-yaptirin-1087967288.html

SGK’dan Genel Sağlık Sigortası uyarısı: 'Gelir testi yaptırın'

SGK’dan Genel Sağlık Sigortası uyarısı: 'Gelir testi yaptırın'

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelir testine başvurularak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024-09-13T07:31+0300

ekonomi

sgk

gss

genel sağlık sigortası

emekli

sağlık

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Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

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