https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sgkdan-genel-saglik-sigortasi-uyarisi-gelir-testi-yaptirin-1087967288.html
SGK’dan Genel Sağlık Sigortası uyarısı: 'Gelir testi yaptırın'
SGK’dan Genel Sağlık Sigortası uyarısı: 'Gelir testi yaptırın'
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelir testine başvurularak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T07:31+0300
2024-09-13T07:31+0300
2024-09-13T07:31+0300
ekonomi
sgk
gss
genel sağlık sigortası
emekli
sağlık
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Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/milyonlarca-kisiye-sgkdan-borc-mesaji-yasal-takip-baslatilacak-1087927466.html
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SGK’dan Genel Sağlık Sigortası uyarısı: 'Gelir testi yaptırın'
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelir testine başvurularak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz. Ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim (üniversite) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz."