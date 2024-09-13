Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evi ve eklentileri mühürlendi

"Resimlerde gösterildiği gibi 2 katlı evim yok, tek katlı 85 metrekare köy evi. Ben halihazırda var olan evi ve iskeleyi satın aldım. İlandan buldum. 2020'de yapı kayıtlı diye düşünerek, devletin verdiği belge vardı, gerekli incelemeyi de yapmıştım. Konuşunca şımarık diyorsunuz da, dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye Marmaris'te ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım? Bunun insanın yapması için su katılmamış gerizekalı olması lazım ya da güvendiği birileri olması lazım. Siz kafayı mı yediniz? İnşaat yapmadık ya. 2022 yılında yangından sonra bir anda yapı kayıt belgesi iptal oldu ve tapuya sit alanı diye şerh düşüldü, ben aldıktan 2 sene sonra. Bu ev yıkılsın dendi biz de dava açtık. Devam ediyor, durum bu."