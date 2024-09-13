https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sahan-gokbakarin-marmaristeki-evi-ve-eklentileri-muhurlendi-1088000540.html
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evi ve eklentileri mühürlendi
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evi ve eklentileri mühürlendi
Sputnik Türkiye
Marmaris'te komedyen Şahan Gökbakar'a ait yapı, incelemelerin ardından mühürlendi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T18:54+0300
2024-09-13T18:54+0300
2024-09-13T18:54+0300
yaşam
şahan gökbakar
marmaris
villa
ev
sit alanı
komedyen
yıkım
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Muğla Marmaris'te komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’a ait yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait olan ve ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nda yer alan ruhsatsız yapı için yapı tatil zaptı düzenlendi. İncelemelerin ardından mesken ile eklentilerinin mühürlendiği öğrenildi.'İnşaat yapmadık ya'Oyuncu Gökbakar, eviyle ilgili kaçak iddiaları üzerine bir açıklama yapmış evin detaylarının ve hatta fotoğrafının dahi çarpıtıldığını belirterek şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sahan-gokbakar-dunyanin-her-yerinde-malikane-alabilirim-niye-agac-kesip-sit-alanina-kacak-villa-1087860487.html
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şahan gökbakar, marmaris, villa, ev, sit alanı, komedyen, yıkım
şahan gökbakar, marmaris, villa, ev, sit alanı, komedyen, yıkım
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evi ve eklentileri mühürlendi
Marmaris'te komedyen Şahan Gökbakar'a ait yapı, incelemelerin ardından mühürlendi.
Muğla Marmaris'te komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’a ait yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait olan ve ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nda yer alan ruhsatsız yapı için yapı tatil zaptı düzenlendi. İncelemelerin ardından mesken ile eklentilerinin mühürlendiği öğrenildi.
Oyuncu Gökbakar, eviyle ilgili kaçak iddiaları üzerine bir açıklama yapmış evin detaylarının ve hatta fotoğrafının dahi çarpıtıldığını belirterek şunları söylemişti:
"Resimlerde gösterildiği gibi 2 katlı evim yok, tek katlı 85 metrekare köy evi. Ben halihazırda var olan evi ve iskeleyi satın aldım. İlandan buldum. 2020'de yapı kayıtlı diye düşünerek, devletin verdiği belge vardı, gerekli incelemeyi de yapmıştım. Konuşunca şımarık diyorsunuz da, dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye Marmaris'te ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım? Bunun insanın yapması için su katılmamış gerizekalı olması lazım ya da güvendiği birileri olması lazım. Siz kafayı mı yediniz? İnşaat yapmadık ya. 2022 yılında yangından sonra bir anda yapı kayıt belgesi iptal oldu ve tapuya sit alanı diye şerh düşüldü, ben aldıktan 2 sene sonra. Bu ev yıkılsın dendi biz de dava açtık. Devam ediyor, durum bu."