https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusyanin-alti-bolgesinde-20-ukrayna-ihasi-engellendi-1087967155.html
Rusya’nın altı bölgesinde 20 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın altı bölgesinde 20 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin altı bölgesinde Ukrayna ordusuna ati 20 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T07:14+0300
2024-09-13T07:14+0300
2024-09-13T07:27+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
hava savunma
hava savunma sistemi
bryansk
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişiminde bulunduğu ifade edildi.Girişimin engellendiğini kaydeden Bakanlık, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 20 Ukrayna İHA’sını imha ettiğini belirtti.Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde 8, Belgorod Bölgesi’nde 4, Kursk Bölgesi’nde 3, Smolensk Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2 ve Kaluga Bölgesi’nde 1 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cin-ukrayna-ve-israil-filistin-catismalarinin-cozumunde-cifte-standartlar-kabul-edilemez-1087967011.html
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bryansk
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kursk
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, bryansk, belgorod, kursk, smolensk, oryol, kaluga bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, bryansk, belgorod, kursk, smolensk, oryol, kaluga bölgesi
Rusya’nın altı bölgesinde 20 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:14 13.09.2024 (güncellendi: 07:27 13.09.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin altı bölgesinde Ukrayna ordusuna ati 20 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Girişimin engellendiğini kaydeden Bakanlık, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 20 Ukrayna İHA’sını imha ettiğini belirtti.
Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde 8, Belgorod Bölgesi’nde 4, Kursk Bölgesi’nde 3, Smolensk Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2 ve Kaluga Bölgesi’nde 1 İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.