https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusyanin-alti-bolgesinde-20-ukrayna-ihasi-engellendi-1087967155.html

Rusya’nın altı bölgesinde 20 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın altı bölgesinde 20 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin altı bölgesinde Ukrayna ordusuna ati 20 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T07:14+0300

2024-09-13T07:14+0300

2024-09-13T07:27+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

hava savunma

hava savunma sistemi

bryansk

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişiminde bulunduğu ifade edildi.Girişimin engellendiğini kaydeden Bakanlık, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 20 Ukrayna İHA’sını imha ettiğini belirtti.Açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi’nde 8, Belgorod Bölgesi’nde 4, Kursk Bölgesi’nde 3, Smolensk Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2 ve Kaluga Bölgesi’nde 1 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cin-ukrayna-ve-israil-filistin-catismalarinin-cozumunde-cifte-standartlar-kabul-edilemez-1087967011.html

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bryansk

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kursk

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