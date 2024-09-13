https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cin-ukrayna-ve-israil-filistin-catismalarinin-cozumunde-cifte-standartlar-kabul-edilemez-1087967011.html
Çin: Ukrayna ve İsrail-Filistin çatışmalarının çözümünde çifte standartlar kabul edilemez
Çin: Ukrayna ve İsrail-Filistin çatışmalarının çözümünde çifte standartlar kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, başta Ukrayna ve Orta Doğu olmak üzere dünyadaki çatışmaların temel nedenlerini anlamak gerektiğini belirtti. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T06:43+0300
2024-09-13T06:43+0300
2024-09-13T07:16+0300
dünya
çin
çin savunma bakanlığı
dong jun
ukrayna krizi
ortadoğu
israil-filistin
çözüm
kriz
çatışma
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11. Xiangshan Uluslararası Güvenlik Forumu’nun açılış töreninde konuşan Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların çözümünde çifte standartlar ve jeopolitik çıkar arayışlarının dışlanması gerektiğini söyledi.Dong, “Ukrayna krizini, Filistin-İsrail çatışmasını ve diğer sıcak meseleleri çözmek için barış görüşmelerini ve siyasi çözümü teşvik etmek tek temel çıkış yolu. Önemli olan adil olmak, jeopolitik çıkarlar peşinde koşmamak ve çifte standarda başvurmamak. Tüm tarafların güvenini kazanmanın ve müzakere ve uzlaşma için daha elverişli bir ortam yaratmanın tek yolu bu” şeklinde konuştu.Çinli Bakan, “Bu sorunları çözmek için önce temel nedenlerini ve gerçekleri kavramalı ve ardından bu sorunların anahtarlarını bulmalıyız” ifadesini kullandı.Karmaşık sorunların asla basit çözümleri olmadığını kaydeden Dong, “Krizlerin üstesinden gelmek için sistem düşüncesini benimsemeli, temel nedenleri analiz etmeli ve hastalığın kökenini aramalıyız” dedi.Çin Askeri Bilimler Akademisi tarafından her yıl düzenlenen Xiangshan Uluslararası Güvenlik Forumu, başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere dünya genelinde güvenlik işbirliğine odaklanıyor. Ordular arası diyaloğun teşvik edilmesini amaçlayan bu forumun temel ilkelerinin eşitlik, açıklık, hoşgörü ve deneyim alışverişi olduğu ifade ediliyor. 12-14 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan bu yılki foruma katılan Rusya heyetine Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin başkanlık ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/abd-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarina-getirdigi-kisitlamalari-kaldirmaya-hazir-degil-1087961900.html
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çin, çin savunma bakanlığı, dong jun, ukrayna krizi, ortadoğu, israil-filistin, çözüm, kriz, çatışma, xiangshan güvenlik forumu
çin, çin savunma bakanlığı, dong jun, ukrayna krizi, ortadoğu, israil-filistin, çözüm, kriz, çatışma, xiangshan güvenlik forumu
Çin: Ukrayna ve İsrail-Filistin çatışmalarının çözümünde çifte standartlar kabul edilemez
06:43 13.09.2024 (güncellendi: 07:16 13.09.2024)
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, başta Ukrayna ve Orta Doğu olmak üzere dünyadaki çatışmaların temel nedenlerini anlamak gerektiğini belirtti.
11. Xiangshan Uluslararası Güvenlik Forumu’nun açılış töreninde konuşan Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların çözümünde çifte standartlar ve jeopolitik çıkar arayışlarının dışlanması gerektiğini söyledi.
Dong, “Ukrayna krizini, Filistin-İsrail çatışmasını ve diğer sıcak meseleleri çözmek için barış görüşmelerini ve siyasi çözümü teşvik etmek tek temel çıkış yolu. Önemli olan adil olmak, jeopolitik çıkarlar peşinde koşmamak ve çifte standarda başvurmamak. Tüm tarafların güvenini kazanmanın ve müzakere ve uzlaşma için daha elverişli bir ortam yaratmanın tek yolu bu” şeklinde konuştu.
Çinli Bakan, “Bu sorunları çözmek için önce temel nedenlerini ve gerçekleri kavramalı ve ardından bu sorunların anahtarlarını bulmalıyız” ifadesini kullandı.
Karmaşık sorunların asla basit çözümleri olmadığını kaydeden Dong, “Krizlerin üstesinden gelmek için sistem düşüncesini benimsemeli, temel nedenleri analiz etmeli ve hastalığın kökenini aramalıyız” dedi.
Çin Askeri Bilimler Akademisi tarafından her yıl düzenlenen Xiangshan Uluslararası Güvenlik Forumu, başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere dünya genelinde güvenlik işbirliğine odaklanıyor. Ordular arası diyaloğun teşvik edilmesini amaçlayan bu forumun temel ilkelerinin eşitlik, açıklık, hoşgörü ve deneyim alışverişi olduğu ifade ediliyor. 12-14 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan bu yılki foruma katılan Rusya heyetine Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin başkanlık ediyor.