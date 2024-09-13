https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusya-nato-moskovayi-muzakereye-zorlamak-icin-ukraynaya-asker-gondermek-istiyor-1087968218.html
Rusya: NATO, Moskova'yı müzakereye zorlamak için Ukrayna'ya asker göndermek istiyor
Rusya: NATO, Moskova'yı müzakereye zorlamak için Ukrayna'ya asker göndermek istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO ülkelerinin, Rusya'yı Kiev'in formülleri temelindeki müzakerelere zorlamak için Ukrayna'ya asker... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T08:09+0300
2024-09-13T08:09+0300
2024-09-13T08:22+0300
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aleksandr fomin
çin
xiangshan güvenlik forumu
nato
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ukrayna krizi
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Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 11. Xiangshan Uluslararası Güvenlik Forumu’nda konuşan Fomin, “NATO ülkeleri, Rusya'yı Kiev'in formüllerini müzakere etmeye zorlayacak koşulları sağlamak amacıyla Ukrayna'ya asker gönderme planları yapıyor” ifadesini kullandı.Yetkili, bunun, nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek tehlikeli bir oyun olduğunu kaydetti.‘Kiev’in mağdur imajı çürütüldü’Ukrayna ordusunun, Batılı ülkelerin kapsamlı desteğiyle Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne saldırmasının ardından özel askeri operasyonun yeni boyut kazandığını dile getiren Fomin, şunu dedi: ‘ABD bağımsız kalkınma merkezlerini bastırmaya çalışıyor’Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Çin ve Rusya arasındaki yapıcı işbirliğinin ivme kazanması karşısında, ABD ve ortaklarının, zor elde edilen küresel hakimiyetlerini sürdürme çabası içinde, kendi kontrolleri dışındaki her türlü bağımsız siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişme merkezini bastırmaya çalıştığını söyledi.Rus yetkili, bu gidişatın tam anlamıyla Rusya ve Çin'i çifte çevreleme politikalarında kendini gösterdiğini ve Washington'un diktalarına boyun eğmek istemeyen dünyadaki diğer bağımsız ülkelere de uzandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cin-ukrayna-ve-israil-filistin-catismalarinin-cozumunde-cifte-standartlar-kabul-edilemez-1087967011.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, aleksandr fomin, çin, xiangshan güvenlik forumu, nato, ukrayna, ukrayna krizi, kursk bölgesi, abd
Rusya: NATO, Moskova'yı müzakereye zorlamak için Ukrayna'ya asker göndermek istiyor
08:09 13.09.2024 (güncellendi: 08:22 13.09.2024)
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO ülkelerinin, Rusya'yı Kiev'in formülleri temelindeki müzakerelere zorlamak için Ukrayna'ya asker göndermeyi planladığını belirtti.
Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 11. Xiangshan Uluslararası Güvenlik Forumu’nda konuşan Fomin, “NATO ülkeleri, Rusya'yı Kiev'in formüllerini müzakere etmeye zorlayacak koşulları sağlamak amacıyla Ukrayna'ya asker gönderme planları yapıyor” ifadesini kullandı.
Yetkili, bunun, nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek tehlikeli bir oyun olduğunu kaydetti.
‘Kiev’in mağdur imajı çürütüldü’
Ukrayna ordusunun, Batılı ülkelerin kapsamlı desteğiyle Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne saldırmasının ardından özel askeri operasyonun yeni boyut kazandığını dile getiren Fomin, şunu dedi:
Daha önce Kiev rejimi aktif olarak uluslararası sahnede mağdur rolünü oynayarak askeri eylemlerini ‘haklı bağımsızlık mücadelesi’ olarak gösteriyordu. Ama şimdi Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivillere yönelik saldırganlığı bu yalanı tamamen çürüttü.
‘ABD bağımsız kalkınma merkezlerini bastırmaya çalışıyor’
Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Çin ve Rusya arasındaki yapıcı işbirliğinin ivme kazanması karşısında, ABD ve ortaklarının, zor elde edilen küresel hakimiyetlerini sürdürme çabası içinde, kendi kontrolleri dışındaki her türlü bağımsız siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişme merkezini bastırmaya çalıştığını söyledi.
Rus yetkili, bu gidişatın tam anlamıyla Rusya ve Çin'i çifte çevreleme politikalarında kendini gösterdiğini ve Washington'un diktalarına boyun eğmek istemeyen dünyadaki diğer bağımsız ülkelere de uzandığını kaydetti.