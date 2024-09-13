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Rusya: 'Kayıt dışı' İngiliz istihbaratçıların Rus topraklarındaki faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceğiz
Rusya: 'Kayıt dışı' İngiliz istihbaratçıların Rus topraklarındaki faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarında istihbarat faaliyeti yürüttüğü FSB tarafından tespit edilen 6 İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesi hakkında açıklama yapan Zaharova... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T17:21+0300
2024-09-13T17:21+0300
dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden resmi açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Viyana Sözleşmesi'yle belirlenen sınırların çok ötesine geçtiğini, burada Rusya halkına zarar vermeye yönelik yıkıcı eylemlerin de söz konusu olduğunu kaydetti.Moskova'nın Rus makamlarına bildirilmeyen istihbaratçıların Rusya topraklarında faaliyet yürütmelerine müsamaha göstermeyeceğinin altını çizen Zaharova, "Bu konudaki tavizsiz çizgimiz ulusal güvenliğin menfaatleri doğrultusunda şekillenecektir" dedi.Londra'nın düşmanca eylemlerine bundan sonra da sert şekilde karşılık vereceklerini belirten Zaharova, İngiltere'yi Rusya'yı hedef alan yıkıcı ve hasmane çizgiden vazgeçmeye çağırdıklarını söyledi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla uluslararası askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma çalışmalarında yer aldığını doğrulayan belgeleri ele geçirdiğini belirterek, “Altı İngiliz diplomat sınır dışı edildi” diye duyurmuştu.FSB’nin yaptığı açıklamaya göre, elde edilen belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü’nün Rusya ve diğer eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine yönelik yıkıcı politikaları koordine eden baş birim olduğunu ortaya koyuyor. Bu müdürlüğün, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı başladıktan sonra, temel amacı Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak olan gizli servise dönüştürüldüğü kaydedilmişti.Daha önce FSB, İngiliz Konseyi’nin Rusya'nın yeni bölgelerine yönelik faaliyetinin tespit edildiğini açıklamıştı. Bu konseyin, kontrol ettiği örgütler aracılığıyla Kiev rejimi adına istihbarat topladığı belirtilmişti. Konseyin, İngiltere’de bulunan Ukraynalı sığınmacıları kullandığı, onlara Herson Bölgesi’nde kalan yakınlardan askeri ve siyasi bilgi toplama görevi verildiği tespit edilmişti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), viyana sözleşmesi, ingiltere, ingiliz, istihbarat
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Rusya: 'Kayıt dışı' İngiliz istihbaratçıların Rus topraklarındaki faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceğiz

17:21 13.09.2024
© Виктор ТолочкоМария Захарова
Мария Захарова - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Виктор Толочко
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Rusya topraklarında istihbarat faaliyeti yürüttüğü FSB tarafından tespit edilen 6 İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesi hakkında açıklama yapan Zaharova, Moskova'nın 'kayıt dışı' istihbaratçıların faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden resmi açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Viyana Sözleşmesi'yle belirlenen sınırların çok ötesine geçtiğini, burada Rusya halkına zarar vermeye yönelik yıkıcı eylemlerin de söz konusu olduğunu kaydetti.

Moskova'nın Rus makamlarına bildirilmeyen istihbaratçıların Rusya topraklarında faaliyet yürütmelerine müsamaha göstermeyeceğinin altını çizen Zaharova, "Bu konudaki tavizsiz çizgimiz ulusal güvenliğin menfaatleri doğrultusunda şekillenecektir" dedi.

Londra'nın düşmanca eylemlerine bundan sonra da sert şekilde karşılık vereceklerini belirten Zaharova, İngiltere'yi Rusya'yı hedef alan yıkıcı ve hasmane çizgiden vazgeçmeye çağırdıklarını söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla uluslararası askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma çalışmalarında yer aldığını doğrulayan belgeleri ele geçirdiğini belirterek, “Altı İngiliz diplomat sınır dışı edildi” diye duyurmuştu.

FSB’nin yaptığı açıklamaya göre, elde edilen belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü’nün Rusya ve diğer eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine yönelik yıkıcı politikaları koordine eden baş birim olduğunu ortaya koyuyor. Bu müdürlüğün, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı başladıktan sonra, temel amacı Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak olan gizli servise dönüştürüldüğü kaydedilmişti.

Daha önce FSB, İngiliz Konseyi’nin Rusya'nın yeni bölgelerine yönelik faaliyetinin tespit edildiğini açıklamıştı. Bu konseyin, kontrol ettiği örgütler aracılığıyla Kiev rejimi adına istihbarat topladığı belirtilmişti. Konseyin, İngiltere’de bulunan Ukraynalı sığınmacıları kullandığı, onlara Herson Bölgesi’nde kalan yakınlardan askeri ve siyasi bilgi toplama görevi verildiği tespit edilmişti.
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