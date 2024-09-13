https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/pink-floyd-kurucusu-waters-bati-medyasi-donbass-ve-gazze-konusunda-tarafsiz-haber-yapmiyor-1087995707.html
Pink Floyd kurucusu Waters: Batı medyası Donbass ve Gazze konusunda tarafsız haber yapmıyor
Pink Floyd kurucusu Waters: Batı medyası Donbass ve Gazze konusunda tarafsız haber yapmıyor
Sputnik Türkiye
Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, Batı'daki ana akım medyanın Donbass ve Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili haberlerinde objektif olmadığını ve kendilerine... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T18:40+0300
2024-09-13T18:40+0300
2024-09-13T18:40+0300
video
roger waters
pink floyd
abd
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
donbass
kırım
mariupol
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Lugansklı gazeteci Faina Savenkova, Roger Waters’la yaptığı söyleşiyi Sputnik’le paylaştı.Waters, Donbas ve Gazze'deki durumun Batı medyasında adil bir şekilde yansıtılmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Tabii ki hayır. Batı'daki geleneksel ana akım medya kendilerine ne emredilirse onu yazıyor. Kimseye haber sunmuyor, kendilerine sipariş edilmiş öyküleri yazıyorlar” dedi.‘ABD para vermeyi bırakacak, müzakereler başlayacak’Pink Floyd'un kurucusu, Ukrayna krizinin nasıl biteceği konusunda da şunu dedi:“Eninde sonunda Amerikalıların para ve silah göndermeyi bırakacağını düşünüyorum. İngilizler de kendilerine ne söylenirse onu yapacaklar. Peki sonra ne olacak? Sonra müzakerelerin yapılması gerekecek.”Müzakereler sonucu halihazırda silahlı çatışmaların yaşandığı cephe hattı boyunca yeni sınırın çizileceği görüşünü dile getiren Waters, “Muhtemelen tüm bu bölge, Donbass ve güneyde onları Kırım ve Mariupol'a bağlayan bölge, Rusya Federasyonu'nun bir parçası haline gelecek” diye ekledi.Waters, 2023 Şubat ayında, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun kışkırtılmamış olduğuna inanmadığını ve provokatörleri kınadığını söylemişti. Waters ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e Ukrayna'da ateşkes konusunda anlaşma çağrısında bulunmuştu. Sanatçı ayrıca Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatına da karşı çıkmıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereleri teşvik etmediğini, aksine olumsuz bir etkisi olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pink-floydun-kurucusu-waters-ukraynalilara-seslendi-abd-hayatlarinizi-umursamiyor-1087942074.html
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Pink Floyd kurucusu Waters: Batı medyası Donbass ve Gazze konusunda tarafsız haber yapmıyor
Sputnik Türkiye
Pink Floyd kurucusu Waters: Batı medyası Donbass ve Gazze konusunda tarafsız haber yapmıyor
2024-09-13T18:40+0300
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PT0M18S
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087996053_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b3a1c2bd324f4f3b635e1125580ac050.jpg
‘ABD para vermeyi bırakacak, müzakereler başlayacak’
Sputnik Türkiye
‘ABD para vermeyi bırakacak, müzakereler başlayacak’
2024-09-13T18:40+0300
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PT0M18S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
video, roger waters, pink floyd, abd, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass, kırım, mariupol, nato, joe biden, kremlin, batı, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
video, roger waters, pink floyd, abd, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass, kırım, mariupol, nato, joe biden, kremlin, batı, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
Pink Floyd kurucusu Waters: Batı medyası Donbass ve Gazze konusunda tarafsız haber yapmıyor
Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, Batı'daki ana akım medyanın Donbass ve Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili haberlerinde objektif olmadığını ve kendilerine söyleneni yazdıklarını belirtti.
Lugansklı gazeteci Faina Savenkova, Roger Waters’la yaptığı söyleşiyi Sputnik’le paylaştı.
Waters, Donbas ve Gazze'deki durumun Batı medyasında adil bir şekilde yansıtılmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Tabii ki hayır. Batı'daki geleneksel ana akım medya kendilerine ne emredilirse onu yazıyor. Kimseye haber sunmuyor, kendilerine sipariş edilmiş öyküleri yazıyorlar” dedi.
‘ABD para vermeyi bırakacak, müzakereler başlayacak’
Pink Floyd'un kurucusu, Ukrayna krizinin nasıl biteceği konusunda da şunu dedi:
“Eninde sonunda Amerikalıların para ve silah göndermeyi bırakacağını düşünüyorum. İngilizler de kendilerine ne söylenirse onu yapacaklar. Peki sonra ne olacak? Sonra müzakerelerin yapılması gerekecek.”
Müzakereler sonucu halihazırda silahlı çatışmaların yaşandığı cephe hattı boyunca yeni sınırın çizileceği görüşünü dile getiren Waters, “Muhtemelen tüm bu bölge, Donbass ve güneyde onları Kırım ve Mariupol'a bağlayan bölge, Rusya Federasyonu'nun bir parçası haline gelecek” diye ekledi.
Waters, 2023 Şubat ayında, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun kışkırtılmamış olduğuna inanmadığını ve provokatörleri kınadığını söylemişti. Waters ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e Ukrayna'da ateşkes konusunda anlaşma çağrısında bulunmuştu. Sanatçı ayrıca Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatına da karşı çıkmıştı.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereleri teşvik etmediğini, aksine olumsuz bir etkisi olduğunu kaydetmişti.