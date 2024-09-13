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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/nukleer-duzenleme-kurumundan-yeni-yonetmelik-kayit-bildirim-ve-raporlama-usulleri-belirlendi-1087973578.html
Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan yeni yönetmelik: Kayıt, bildirim ve raporlama usulleri belirlendi
Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan yeni yönetmelik: Kayıt, bildirim ve raporlama usulleri belirlendi
Sputnik Türkiye
Nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamaya ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, tesislerde faaliyet gösterenler, ilgili kurumun... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:45+0300
2024-09-13T09:45+0300
türkiye
nükleer
resmî gazete
nükleer düzenleme kurumu (ndk)
nükleer denetleme kurulu (ndk)
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Nükleer Düzenleme Kurumu’nun Nükleer Tesislerde Kayıt, Bildirim ve Raporlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tesislerde faaliyet gösterenler, ilgili kurumun belirlediği yöntem ile süre ve içeriklere uygun olarak kayıt tutmak, bildirimde bulunmak ve raporlama yapacak. Peki bu yönetmelik neleri içeriyor? Detayları neler?Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandıNükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) yeni düzenlemeleri, nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlama usullerini belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelik, nükleer tesislerin kurulumu, işletilmesi veya işletmeden çıkarılması sürecinde NDK'ye başvuruda bulunanların, kurum tarafından belirlenen yöntem, süre ve içeriklere uygun olarak gerekli kayıtları tutmalarını, bildirimlerde bulunmalarını ve raporlamaları sağlamalarını öngörüyor.Bu düzenleme, bulundurduğu nükleer maddelerin güvenliği açısından önemli ekipman gerektirmeyen ve NDK tarafından değerlendirilen üniversite veya araştırma merkezi laboratuvarlarını kapsamıyor.Yönetmeliğe göre, reaktör içeren tesislerle ilgili kayıt, bildirim ve raporlar her bir ünite için ayrı ayrı sunulacak. Ayrıca, tesislerin türüne ve niteliklerine göre değişebilecek kayıt, bildirim ve raporlar, NDK tarafından belirlenen dereceli yaklaşıma göre düzenlenecek ve sunulacak.NDK, tesislere özgü güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından ek kayıt, bildirim ve raporlar talep edebilecek. Talep edilen belgelerin aslı veya onaylı kopyaları sunulacak; belgeler Türkçe veya İngilizce değilse, bu belgelerin Türkçe veya İngilizce çevirileri de sağlanacak.Doküman yönetimi ile ilgili olarak, kayıt, bildirim ve raporlamaya yönelik dokümanların oluşturulması, değiştirilmesi, saklanması ve korunması gibi hususlarda, Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliği hükümleri geçerli olacak.Son olarak, NDK, yönetmelik kapsamında yapılan faaliyetlerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla, kayıt, bildirim ve raporların kontrolünü, takibini ve depolanmasını gerçekleştirecek elektronik bir sistem kuracak.
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nükleer, resmî gazete, nükleer düzenleme kurumu (ndk), nükleer denetleme kurulu (ndk)

Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan yeni yönetmelik: Kayıt, bildirim ve raporlama usulleri belirlendi

09:45 13.09.2024
© AA / Akkuyu Nükleer AŞNükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Akkuyu Nükleer AŞ
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Nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamaya ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, tesislerde faaliyet gösterenler, ilgili kurumun belirlediği yöntem ile süre ve içeriklere uygun olarak kayıt tutmak, bildirimde bulunmak ve raporlama yapacak.
Nükleer Düzenleme Kurumu’nun Nükleer Tesislerde Kayıt, Bildirim ve Raporlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tesislerde faaliyet gösterenler, ilgili kurumun belirlediği yöntem ile süre ve içeriklere uygun olarak kayıt tutmak, bildirimde bulunmak ve raporlama yapacak. Peki bu yönetmelik neleri içeriyor? Detayları neler?

Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) yeni düzenlemeleri, nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlama usullerini belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelik, nükleer tesislerin kurulumu, işletilmesi veya işletmeden çıkarılması sürecinde NDK'ye başvuruda bulunanların, kurum tarafından belirlenen yöntem, süre ve içeriklere uygun olarak gerekli kayıtları tutmalarını, bildirimlerde bulunmalarını ve raporlamaları sağlamalarını öngörüyor.
Bu düzenleme, bulundurduğu nükleer maddelerin güvenliği açısından önemli ekipman gerektirmeyen ve NDK tarafından değerlendirilen üniversite veya araştırma merkezi laboratuvarlarını kapsamıyor.
Yönetmeliğe göre, reaktör içeren tesislerle ilgili kayıt, bildirim ve raporlar her bir ünite için ayrı ayrı sunulacak. Ayrıca, tesislerin türüne ve niteliklerine göre değişebilecek kayıt, bildirim ve raporlar, NDK tarafından belirlenen dereceli yaklaşıma göre düzenlenecek ve sunulacak.
NDK, tesislere özgü güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından ek kayıt, bildirim ve raporlar talep edebilecek. Talep edilen belgelerin aslı veya onaylı kopyaları sunulacak; belgeler Türkçe veya İngilizce değilse, bu belgelerin Türkçe veya İngilizce çevirileri de sağlanacak.
Doküman yönetimi ile ilgili olarak, kayıt, bildirim ve raporlamaya yönelik dokümanların oluşturulması, değiştirilmesi, saklanması ve korunması gibi hususlarda, Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliği hükümleri geçerli olacak.
Son olarak, NDK, yönetmelik kapsamında yapılan faaliyetlerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla, kayıt, bildirim ve raporların kontrolünü, takibini ve depolanmasını gerçekleştirecek elektronik bir sistem kuracak.
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