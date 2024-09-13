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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/aysenur-ezgi-eyginin-naasi-bakuden-istanbula-ugurlandi-1087968437.html
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Sputnik Türkiye
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, sabaha karşı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları tarafından bizzat teslim alınarak THY'nin... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T08:46+0300
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Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi. Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (solda) ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı. Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fatihte-3-katli-bina-coktu-1-kisi-yaralandi-daha-once-de-sesler-geliyordu-1087966758.html
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ayşenur ezgi eygi , bakü, azerbaycan, tel aviv, istanbul
ayşenur ezgi eygi , bakü, azerbaycan, tel aviv, istanbul

Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

08:46 13.09.2024
© AA / Resul RehimovAyşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Resul Rehimov
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Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, sabaha karşı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları tarafından bizzat teslim alınarak THY'nin İstanbul uçağına teslim edildi.
Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi. Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (solda) ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı. Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.
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