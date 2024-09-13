https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/aysenur-ezgi-eyginin-naasi-bakuden-istanbula-ugurlandi-1087968437.html
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Sputnik Türkiye
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, sabaha karşı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları tarafından bizzat teslim alınarak THY'nin... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T08:46+0300
2024-09-13T08:46+0300
2024-09-13T08:46+0300
israil- filistin çatışması
ayşenur ezgi eygi
bakü
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Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi. Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (solda) ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı. Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fatihte-3-katli-bina-coktu-1-kisi-yaralandi-daha-once-de-sesler-geliyordu-1087966758.html
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ayşenur ezgi eygi , bakü, azerbaycan, tel aviv, istanbul
ayşenur ezgi eygi , bakü, azerbaycan, tel aviv, istanbul
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, sabaha karşı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları tarafından bizzat teslim alınarak THY'nin İstanbul uçağına teslim edildi.
Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi. Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (solda) ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı. Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.