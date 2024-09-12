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Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklama talebi, 13 şüpheli serbest
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklama talebi, 13 şüpheli serbest
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken; 3'ü adli... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 3'ü adli kontrolle olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.Baba Arif Güran'ın serbest bırakılanlar arasında; Narin’in annesi ile ağabeyinin de tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narinin-ustunde-ucuncu-sahsa-ait-dna-ornegi-cikip-cikmamasina-iliskin-rapor-alinan-numuneler-bir-1087958512.html
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Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklama talebi, 13 şüpheli serbest

21:37 12.09.2024 (güncellendi: 21:48 12.09.2024)
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW283225Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW283225
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Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken; 3'ü adli kontrolle 13 kişi serbest bırakıldı.
Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 3'ü adli kontrolle olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Baba Arif Güran'ın serbest bırakılanlar arasında; Narin’in annesi ile ağabeyinin de tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında olduğu belirtildi.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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