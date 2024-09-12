https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-cinayeti-sorusturmasinda-9-supheliye-tutuklama-talebi-13-supheli-serbest-1087958328.html
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklama talebi, 13 şüpheli serbest
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklama talebi, 13 şüpheli serbest
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken; 3'ü adli... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T21:37+0300
2024-09-12T21:37+0300
2024-09-12T21:48+0300
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narin güran
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tutuklama
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Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 3'ü adli kontrolle olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.Baba Arif Güran'ın serbest bırakılanlar arasında; Narin’in annesi ile ağabeyinin de tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narinin-ustunde-ucuncu-sahsa-ait-dna-ornegi-cikip-cikmamasina-iliskin-rapor-alinan-numuneler-bir-1087958512.html
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Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklama talebi, 13 şüpheli serbest
21:37 12.09.2024 (güncellendi: 21:48 12.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken; 3'ü adli kontrolle 13 kişi serbest bırakıldı.
Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 3'ü adli kontrolle olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Baba Arif Güran'ın serbest bırakılanlar arasında; Narin’in annesi ile ağabeyinin de tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında olduğu belirtildi.