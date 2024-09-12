https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-cinayeti-sorusturmasinda-9-supheliye-tutuklama-talebi-13-supheli-serbest-1087958328.html

Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklama talebi, 13 şüpheli serbest

Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 şüpheliye tutuklama talebi, 13 şüpheli serbest

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken; 3'ü adli... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T21:37+0300

2024-09-12T21:37+0300

2024-09-12T21:48+0300

türkiye

narin güran

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tutuklama

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Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 3'ü adli kontrolle olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.Baba Arif Güran'ın serbest bırakılanlar arasında; Narin’in annesi ile ağabeyinin de tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narinin-ustunde-ucuncu-sahsa-ait-dna-ornegi-cikip-cikmamasina-iliskin-rapor-alinan-numuneler-bir-1087958512.html

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