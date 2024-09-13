https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-sorusturmasinda-celiskili-ifadeler-anne-salim-gurani-neden-3-kez-aradi-1087966343.html

Narin soruşturmasında çelişkili ifadeler: Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran'ı neden 3 kez aradı?

Narin soruşturmasında çelişkili ifadeler: Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran'ı neden 3 kez aradı?

Sputnik Türkiye

Narin'e dair soruşturma sürüyor, anne dahil 8 kişi tutuklandı. Soruşturmaya dair detaylar ortaya çıkarken annenin ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti. Anne... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T07:03+0300

2024-09-13T07:03+0300

2024-09-13T07:04+0300

yüksel güran

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narin güran

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Soruşturmada anne Yüksel Güran'ın ifadesi de oldukça ilgi çekiciydi.Savcının anneye yönelttiği, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna anne, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi de kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu. Anne Güran'ın açıklık getiremediği sorular geldiğinde ise 'evde uyuduğunu' söylediği görüldü.Anne Yüksel'in ifadesinde ne var?Sorguda soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi.Salim Güran'la bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğundaysa "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.Savcı, anne Güran'a saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı üç kez aramasını sordu.HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.Anne Yüksel, amcayı 3 kez neden arası?Kolluktaki müşteki olarak alınan ifadenize Hediye'nin saat 16:00 sıralarında eve geldiğini beyan etmenize rağmen şu anki ifadenize 15:15'te beraber oturduğunuzu söylemektesiniz. Çelişkiyi gideriniz.Ben saate bakmadığımdan saatleri hatali söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan Hediye'nin saat kaçta eve geldiğini bilmiyorum.Evdeki halılar değişti mi?Ben halıları değiştirmedim ancak eve insanların gelip gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5. 6. günde kız kardeşim Yasemin halıların kirlendiğini temiz halım olup olmadığını sordu ben de temiz halım olduğunu söyledim. Yasemin temiz halıyı alıp serdi, eski halım da evde yıkanmış halde bulunmaktaydı.Baba da konuştu: Eşimle Salim arasında bir şey olamazNarin'in serbest bırakılan babası da ifadesinde, "Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik" dedi.Babaya sorulan, "Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusunu ise, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim." şeklinde yanıtladı.Baba Arif Güran, "İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini de kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-davasinda-8-tutuklama-hakim-karsisina-cikarilan-bir-kisi-serbest-birakildi-1087965954.html

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