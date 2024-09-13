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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-sorusturmasinda-celiskili-ifadeler-anne-salim-gurani-neden-3-kez-aradi-1087966343.html
Narin soruşturmasında çelişkili ifadeler: Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran'ı neden 3 kez aradı?
Narin soruşturmasında çelişkili ifadeler: Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran'ı neden 3 kez aradı?
Sputnik Türkiye
Narin'e dair soruşturma sürüyor, anne dahil 8 kişi tutuklandı. Soruşturmaya dair detaylar ortaya çıkarken annenin ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti. Anne... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T07:03+0300
2024-09-13T07:04+0300
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Soruşturmada anne Yüksel Güran'ın ifadesi de oldukça ilgi çekiciydi.Savcının anneye yönelttiği, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna anne, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi de kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu. Anne Güran'ın açıklık getiremediği sorular geldiğinde ise 'evde uyuduğunu' söylediği görüldü.Anne Yüksel'in ifadesinde ne var?Sorguda soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi.Salim Güran'la bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğundaysa "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.Savcı, anne Güran'a saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı üç kez aramasını sordu.HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.Anne Yüksel, amcayı 3 kez neden arası?Kolluktaki müşteki olarak alınan ifadenize Hediye'nin saat 16:00 sıralarında eve geldiğini beyan etmenize rağmen şu anki ifadenize 15:15'te beraber oturduğunuzu söylemektesiniz. Çelişkiyi gideriniz.Ben saate bakmadığımdan saatleri hatali söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan Hediye'nin saat kaçta eve geldiğini bilmiyorum.Evdeki halılar değişti mi?Ben halıları değiştirmedim ancak eve insanların gelip gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5. 6. günde kız kardeşim Yasemin halıların kirlendiğini temiz halım olup olmadığını sordu ben de temiz halım olduğunu söyledim. Yasemin temiz halıyı alıp serdi, eski halım da evde yıkanmış halde bulunmaktaydı.Baba da konuştu: Eşimle Salim arasında bir şey olamazNarin'in serbest bırakılan babası da ifadesinde, "Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik" dedi.Babaya sorulan, "Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusunu ise, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim." şeklinde yanıtladı.Baba Arif Güran, "İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini de kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-davasinda-8-tutuklama-hakim-karsisina-cikarilan-bir-kisi-serbest-birakildi-1087965954.html
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Narin soruşturmasında çelişkili ifadeler: Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran'ı neden 3 kez aradı?

07:03 13.09.2024 (güncellendi: 07:04 13.09.2024)
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW286408Narin'in annesi
Narin'in annesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW286408
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Narin'e dair soruşturma sürüyor, anne dahil 8 kişi tutuklandı. Soruşturmaya dair detaylar ortaya çıkarken annenin ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti. Anne Yüksel "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" diyerek ilk ifadesini değiştirmiş oldu. Öte yandan annenin
Soruşturmada anne Yüksel Güran'ın ifadesi de oldukça ilgi çekiciydi.
Savcının anneye yönelttiği, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna anne, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.

İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi de kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.

Anne Güran'ın açıklık getiremediği sorular geldiğinde ise 'evde uyuduğunu' söylediği görüldü.

Anne Yüksel'in ifadesinde ne var?

Sorguda soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi.
Salim Güran'la bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğundaysa "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.
Savcı, anne Güran'a saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı üç kez aramasını sordu.
HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.

Anne Yüksel, amcayı 3 kez neden arası?

Kolluktaki müşteki olarak alınan ifadenize Hediye'nin saat 16:00 sıralarında eve geldiğini beyan etmenize rağmen şu anki ifadenize 15:15'te beraber oturduğunuzu söylemektesiniz. Çelişkiyi gideriniz.

Ben saate bakmadığımdan saatleri hatali söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan Hediye'nin saat kaçta eve geldiğini bilmiyorum.

Evdeki halılar değişti mi?

Ben halıları değiştirmedim ancak eve insanların gelip gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5. 6. günde kız kardeşim Yasemin halıların kirlendiğini temiz halım olup olmadığını sordu ben de temiz halım olduğunu söyledim. Yasemin temiz halıyı alıp serdi, eski halım da evde yıkanmış halde bulunmaktaydı.

Baba da konuştu: Eşimle Salim arasında bir şey olamaz

Narin'in serbest bırakılan babası da ifadesinde, "Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik" dedi.

Babaya sorulan, "Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusunu ise, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim." şeklinde yanıtladı.

Baba Arif Güran, "İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini de kullandı.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
TÜRKİYE
Narin soruşturmasında anne, ağabey ve amca dahil 8 zanlı tutuklandı
06:39
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