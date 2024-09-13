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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-guran-cinayetinde-serbest-birakilanlar-jandarma-esliginde-adliyeden-ayrildi-1087962752.html
Narin Güran cinayetinde serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde adliyeden ayrıldı
Narin Güran cinayetinde serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde adliyeden ayrıldı
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Üç kişi adli kontrol şartı getirilerek 13 kişi serbest bırakıldı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T02:18+0300
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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.Sorgunun ardından anne Yüksel Güran, ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, ağabeyi Enes Güran, ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, kuzen Muhammet K., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, kuzeni B. G., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, yengesi M.G., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, tutuklu amca Salim Güran’ın işçisi Mehmet Salim A., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, diğer işçi Ramazan A., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, halasının eşi Mehmet Şevket K., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ ve amcası F.G., ‘Suç delillerini yok etmek’ suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Narin'in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi. Serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde otobüsle adliyeden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/diyarbakir-baro-baskani-eren-son-bilgileri-paylasti-narini-birlikte-mi-oldurduler-1087962523.html
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Narin Güran cinayetinde serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde adliyeden ayrıldı

02:18 13.09.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW286409Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde otobüsle adliyeden ayrıldı.
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde otobüsle adliyeden ayrıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW286409
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Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Üç kişi adli kontrol şartı getirilerek 13 kişi serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.
Sorgunun ardından anne Yüksel Güran, ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, ağabeyi Enes Güran, ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, kuzen Muhammet K., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, kuzeni B. G., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, yengesi M.G., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, tutuklu amca Salim Güran’ın işçisi Mehmet Salim A., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, diğer işçi Ramazan A., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, halasının eşi Mehmet Şevket K., ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ ve amcası F.G., ‘Suç delillerini yok etmek’ suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Narin'in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi. Serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde otobüsle adliyeden ayrıldı.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Diyarbakır Baro Başkanı Eren son bilgileri paylaştı: 'Narin'i birlikte mi öldürdüler?'
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