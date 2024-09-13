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Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme
Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen şüpheli... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T18:04+0300
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diyarbakır
salim güran
çocuğa şiddet
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli arasında yer alan Narin’in tutuklu olan amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme’ suçlamasıyla sevk edildiği Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce bu sabah saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.R.A.’nın serbest bırakılmasına yönelik yapılan itirazın ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılmasıyla, şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Amca Güran'ın ifadesi yeniden alınıyorDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla tutuklanan amca Salim Güran ise yeniden ifadesinin alınması için Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-sorusturmasinda-tutuklananlara-olay-gunu-soruldu-saati-degistirirsen-senin-basin-yanar-1087996211.html
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narin güran, diyarbakır, salim güran, çocuğa şiddet, cinayet
narin güran, diyarbakır, salim güran, çocuğa şiddet, cinayet

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

18:04 13.09.2024 (güncellendi: 18:10 13.09.2024)
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Amca Salim Güran da yeniden ifade vermek için adliyeye getirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli arasında yer alan Narin’in tutuklu olan amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme’ suçlamasıyla sevk edildiği Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce bu sabah saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
R.A.’nın serbest bırakılmasına yönelik yapılan itirazın ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılmasıyla, şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Amca Güran'ın ifadesi yeniden alınıyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla tutuklanan amca Salim Güran ise yeniden ifadesinin alınması için Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Narin Güran Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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