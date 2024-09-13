https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-cinayetiyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-dun-serbest-birakilmisti-bugun-yeniden-gozaltina-1087998658.html

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen şüpheli... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T18:04+0300

2024-09-13T18:04+0300

2024-09-13T18:10+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

salim güran

çocuğa şiddet

cinayet

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli arasında yer alan Narin’in tutuklu olan amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme’ suçlamasıyla sevk edildiği Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce bu sabah saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.R.A.’nın serbest bırakılmasına yönelik yapılan itirazın ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılmasıyla, şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Amca Güran'ın ifadesi yeniden alınıyorDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla tutuklanan amca Salim Güran ise yeniden ifadesinin alınması için Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-sorusturmasinda-tutuklananlara-olay-gunu-soruldu-saati-degistirirsen-senin-basin-yanar-1087996211.html

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narin güran, diyarbakır, salim güran, çocuğa şiddet, cinayet