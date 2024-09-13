https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/msbden-sakarya-zaferinin-103uncu-yil-donumune-iliskin-paylasim-1087975945.html

MSB'den Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım

MSB'den Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T10:34+0300

2024-09-13T10:34+0300

2024-09-13T10:34+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” parolasıyla düşmanın üzerine adeta fırtına olup kopan Kahraman Türk ordusu, 103 yıl önce kazandığı Sakarya Zaferi ile şanlı tarihimize bir altın sayfa daha ekledi. Cennet vatanımızı işgale kalkışan düşmana geçit vermeyen başta Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." cümleleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/abdde-turkiyeye-iade-edilen-14-tarihi-eser-icin--toren-duzenlendi-1087973811.html

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı