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MSB'den Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım
MSB'den Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:34+0300
2024-09-13T10:34+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” parolasıyla düşmanın üzerine adeta fırtına olup kopan Kahraman Türk ordusu, 103 yıl önce kazandığı Sakarya Zaferi ile şanlı tarihimize bir altın sayfa daha ekledi. Cennet vatanımızı işgale kalkışan düşmana geçit vermeyen başta Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." cümleleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/abdde-turkiyeye-iade-edilen-14-tarihi-eser-icin--toren-duzenlendi-1087973811.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı

MSB'den Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım

10:34 13.09.2024
© İHA / İHA-AW280616MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / İHA-AW280616
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kahraman Türk ordusu, 103 yıl önce kazandığı Sakarya Zaferi ile şanlı tarihimize bir altın sayfa daha ekledi" sözleri belirtilerek günün anlam ve önemine değinildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” parolasıyla düşmanın üzerine adeta fırtına olup kopan Kahraman Türk ordusu, 103 yıl önce kazandığı Sakarya Zaferi ile şanlı tarihimize bir altın sayfa daha ekledi. Cennet vatanımızı işgale kalkışan düşmana geçit vermeyen başta Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." cümleleri kaydedildi.
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