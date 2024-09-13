ABD'de, Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD seçiminin ilk münazarası: Harris - Trump kapışması
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde tutuklamalar
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Sıla bebek entübe edilmişti: Son durum ne?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/abdde-turkiyeye-iade-edilen-14-tarihi-eser-icin--toren-duzenlendi-1087973811.html
ABD'de, Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
ABD'de, Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
Sputnik Türkiye
ABD'de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye'ye iadesi kapsamında New York Türkevi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Bazı eserlerin... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:10+0300
2024-09-13T10:10+0300
multimedya
fotoğraf
tarihi eser
tarihi eser operasyonu
kültür ve turizm bakanlığı
gökhan yazgı
abd
new york
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087972945_0:220:2858:1828_1920x0_80_0_0_c2cf0becf3404f7a089e67371772ab69.jpg
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087972945_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_e73a0ef4f91fba915442cb2d4b8c9ec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, tarihi eser, tarihi eser operasyonu, kültür ve turizm bakanlığı, gökhan yazgı, abd, new york
фото, fotoğraf, tarihi eser, tarihi eser operasyonu, kültür ve turizm bakanlığı, gökhan yazgı, abd, new york

ABD'de, Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi

10:10 13.09.2024
Abone ol
ABD'de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye'ye iadesi kapsamında New York Türkevi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Bazı eserlerin iadesi için yaklaşık 40 yıl süren bilimsel çalışma ve analizlerin yapıldığı belirtildi.
© AA / Selçuk Acar

ABD'de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye'ye iadesi kapsamında New York Türkevi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

ABD&#x27;de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye&#x27;ye iadesi kapsamında New York Türkevi&#x27;nde devir teslim töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Selçuk Acar

ABD'de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye'ye iadesi kapsamında New York Türkevi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

© AA / Selçuk Acar

Türkiye'ye yeniden kazandırılan eserler arasında, Boubon Antik Kentinden 1960’lı yıllarda kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırılan, Bizans dönemine ait 3 adet sikke, 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait 2 adet hançer, çeşitli dönemlere ait 3 adet pişmiş toprak kap, 11. yüzyıla tarihlenen bir mücevher kutusu parçası, bir pişmiş toprak lamba ve 1 adet bronz heykel bulunuyor.

Türkiye&#x27;ye yeniden kazandırılan eserler arasında, Boubon Antik Kentinden 1960’lı yıllarda kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırılan, Bizans dönemine ait 3 adet sikke, 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait 2 adet hançer, çeşitli dönemlere ait 3 adet pişmiş toprak kap, 11. yüzyıla tarihlenen bir mücevher kutusu parçası, bir pişmiş toprak lamba ve 1 adet bronz heykel bulunuyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Selçuk Acar

Türkiye'ye yeniden kazandırılan eserler arasında, Boubon Antik Kentinden 1960’lı yıllarda kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırılan, Bizans dönemine ait 3 adet sikke, 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait 2 adet hançer, çeşitli dönemlere ait 3 adet pişmiş toprak kap, 11. yüzyıla tarihlenen bir mücevher kutusu parçası, bir pişmiş toprak lamba ve 1 adet bronz heykel bulunuyor.

© AA / Selçuk Acar

Kaçak kazılar sonucu, izinsiz yurt dışına çıkarılan bu heykel başlarından "bronz genç erkek başı" olarak adlandırılan eserin iadesi için yaklaşık 40 yıl süren bilimsel çalışma ve analizlerin yapıldığı belirtildi.

Kaçak kazılar sonucu, izinsiz yurt dışına çıkarılan bu heykel başlarından &quot;bronz genç erkek başı&quot; olarak adlandırılan eserin iadesi için yaklaşık 40 yıl süren bilimsel çalışma ve analizlerin yapıldığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Selçuk Acar

Kaçak kazılar sonucu, izinsiz yurt dışına çıkarılan bu heykel başlarından "bronz genç erkek başı" olarak adlandırılan eserin iadesi için yaklaşık 40 yıl süren bilimsel çalışma ve analizlerin yapıldığı belirtildi.

© AA / Selçuk Acar

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türk kurumlarıyla işbirliği yapan Manhattan Bölge Savcılığı ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türk kurumlarıyla işbirliği yapan Manhattan Bölge Savcılığı ve ekibine teşekkür etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Selçuk Acar

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türk kurumlarıyla işbirliği yapan Manhattan Bölge Savcılığı ve ekibine teşekkür etti.

© AA / Selçuk Acar

İadesi sağlanan 14 eser arasında dünya arkeoloji literatüründe önemli yere sahip olan, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti kökenli 2 bronz heykel başının bulunduğunu belirtildi.

İadesi sağlanan 14 eser arasında dünya arkeoloji literatüründe önemli yere sahip olan, Burdur&#x27;un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti kökenli 2 bronz heykel başının bulunduğunu belirtildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Selçuk Acar

İadesi sağlanan 14 eser arasında dünya arkeoloji literatüründe önemli yere sahip olan, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti kökenli 2 bronz heykel başının bulunduğunu belirtildi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала