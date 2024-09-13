https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/mitten-irakin-kuzeyine-operasyon-duzenlendi-1087971502.html
MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendi
MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendi
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu 'Adıl Mardin' kod adlı Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:08+0300
2024-09-13T09:08+0300
2024-09-13T09:08+0300
türkiye
irak
mit
azad akıncı
operasyon
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'lı Azad Akıncı'nın konumunu tespit etti. Akıncı, Türkiye sınırına 160 kilometre uzaktaki Mahmur'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve propagandasını yapmak suçundan bir süre Türkiye'de tutuklu kalan Akıncı, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerini de yürüttü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-fark-4-katina-cikti-1087969119.html
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irak, mit, azad akıncı, operasyon
irak, mit, azad akıncı, operasyon
MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu 'Adıl Mardin' kod adlı Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'lı Azad Akıncı'nın konumunu tespit etti. Akıncı, Türkiye sınırına 160 kilometre uzaktaki Mahmur'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve propagandasını yapmak suçundan bir süre Türkiye'de tutuklu kalan Akıncı, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerini de yürüttü.