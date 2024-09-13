https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/mitten-irakin-kuzeyine-operasyon-duzenlendi-1087971502.html

MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendi

MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendi

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu 'Adıl Mardin' kod adlı Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T09:08+0300

2024-09-13T09:08+0300

2024-09-13T09:08+0300

türkiye

irak

mit

azad akıncı

operasyon

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'lı Azad Akıncı'nın konumunu tespit etti. Akıncı, Türkiye sınırına 160 kilometre uzaktaki Mahmur'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve propagandasını yapmak suçundan bir süre Türkiye'de tutuklu kalan Akıncı, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerini de yürüttü.

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irak, mit, azad akıncı, operasyon