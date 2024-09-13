https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-fark-4-katina-cikti-1087969119.html

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: 'Fark 4 katına çıktı'

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: 'Fark 4 katına çıktı'

Sputnik Türkiye

Yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından ne kiracılar ne de ev sahipleri artışlardan memnun oluyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı "Piyasada... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T08:54+0300

2024-09-13T08:54+0300

2024-09-13T08:55+0300

ekonomi

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tüfe

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Yapılan araştırmada Temmuz-Ağustos 2024 döneminde kira kontratı yenileyenlerin yüzde 35’inin kira artış oranı yasal sınırın üzerinde belirlendi. Yani TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına rağmen kiracıların yüzde 35’i, yeni kira bedelini yüzde 70 ve üzeri zamlı ödemeye başladı.Özellikle ev sahipleri kiracının yıllık gelirindeki artıştan daha fazla oranda zam isteyebiliyor. Ancak ev sahipleri de bazı mağduriyetler yaşayabiliyor. Yapılan araştırmada her 3 ev sahibinden 2’si evinde mevcut kiracı olmasından dolayı maddi kaybı olduğunu düşünüyor.Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: ‘Fark 3-4 kata çıktı'‘Kiracılar yeni konut bulmaktan endişeli''Son 3 arttı'Kiracılar mağdur olmamak için ne yapmalı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sgkdan-genel-saglik-sigortasi-uyarisi-gelir-testi-yaptirin-1087967288.html

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