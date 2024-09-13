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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/lubnandan-israile-roket-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-devreye-girdi-1087992802.html
Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı: 'Hava savunma sistemleri devreye girdi'
Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı: 'Hava savunma sistemleri devreye girdi'
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'dan kuzeydeki Safed kentine 20 roket fırlatıldığını, Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangını... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T16:07+0300
2024-09-13T16:07+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Safed kentine Lübnan topraklarından yaklaşık 20 roket atıldığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, roketlerin çoğunun etkisiz hale getirildiği, geri kalanının ise açık alanlara düştüğü ve herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.Safed kentinin doğusundaki Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.Hizbullah Hareketi, dün yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki Kefr Cevz beldesine yapılan saldırıya karşılık olarak, mensuplarının İsrail’in Kuzey Komutanlığı’na ait Birya kışlasındaki ana hava savunma üssünü roketlerle vurduğunu ve isabet aldığını, kışlanın bazı bölümlerinde yangın çıktığını belirtmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kefr Cevz beldesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 439’a yükseldi.Gazze'ye saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan’daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında 'Mavi Hat' üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/peskov-abd-turkiyeye-aleni-baski-uyguluyor-ve-dogacak-ekonomik-sonuclarla-goz-korkutuyor-1087984529.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, filistin, gazze, gazze şeridi, roket, hava savunma, hava savunma sistemi
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, filistin, gazze, gazze şeridi, roket, hava savunma, hava savunma sistemi

Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı: 'Hava savunma sistemleri devreye girdi'

16:07 13.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde Demir Kubbe füze savunma sistemi, Gazze'den atılan roketlerin bir kısmını havada imha ederken
İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde Demir Kubbe füze savunma sistemi, Gazze'den atılan roketlerin bir kısmını havada imha ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'dan kuzeydeki Safed kentine 20 roket fırlatıldığını, Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Safed kentine Lübnan topraklarından yaklaşık 20 roket atıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, roketlerin çoğunun etkisiz hale getirildiği, geri kalanının ise açık alanlara düştüğü ve herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Safed kentinin doğusundaki Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Hizbullah Hareketi, dün yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki Kefr Cevz beldesine yapılan saldırıya karşılık olarak, mensuplarının İsrail’in Kuzey Komutanlığı’na ait Birya kışlasındaki ana hava savunma üssünü roketlerle vurduğunu ve isabet aldığını, kışlanın bazı bölümlerinde yangın çıktığını belirtmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kefr Cevz beldesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 439’a yükseldi.

Gazze'ye saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan’daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında 'Mavi Hat' üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.
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