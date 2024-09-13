https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/lubnandan-israile-roket-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-devreye-girdi-1087992802.html

Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı: 'Hava savunma sistemleri devreye girdi'

Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı: 'Hava savunma sistemleri devreye girdi'

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'dan kuzeydeki Safed kentine 20 roket fırlatıldığını, Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangını... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T16:07+0300

2024-09-13T16:07+0300

2024-09-13T16:07+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

lübnan

hizbullah

filistin

gazze

gazze şeridi

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Safed kentine Lübnan topraklarından yaklaşık 20 roket atıldığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, roketlerin çoğunun etkisiz hale getirildiği, geri kalanının ise açık alanlara düştüğü ve herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.Safed kentinin doğusundaki Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.Hizbullah Hareketi, dün yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki Kefr Cevz beldesine yapılan saldırıya karşılık olarak, mensuplarının İsrail’in Kuzey Komutanlığı’na ait Birya kışlasındaki ana hava savunma üssünü roketlerle vurduğunu ve isabet aldığını, kışlanın bazı bölümlerinde yangın çıktığını belirtmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kefr Cevz beldesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 439’a yükseldi.Gazze'ye saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan’daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında 'Mavi Hat' üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/peskov-abd-turkiyeye-aleni-baski-uyguluyor-ve-dogacak-ekonomik-sonuclarla-goz-korkutuyor-1087984529.html

israil

lübnan

filistin

gazze

gazze şeridi

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