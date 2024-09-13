https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/londrada-calinan-bansky-eseri-bulundu-1087985466.html

Londra’da çalınan Bansky eseri bulundu

Londra’da çalınan Bansky eseri bulundu

Sputnik Türkiye

Bansky'nin en ünlü çalışmalarından biri olan “Balonlu Kız”, pazar günü meydana gelen hırsızlık olayının ardından polis tarafından geri getirildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T13:41+0300

2024-09-13T13:41+0300

2024-09-13T13:41+0300

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Sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'daki bir galeriden çalınan "Balonlu Kız" eseri bulundu. İki kişi, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.8 Eylül'de gerçekleşen hırsızlık olayından sonra, 47 yaşındaki Larry Fraser ve 53 yaşındaki James Love, perşembe günü mahkemeye çıkarıldı. Polis, çalınan eserin galerisine iade edileceğini duyurdu.Kalp şeklinde kırmızı bir balona uzanan kız çocuğu figürü, ilk olarak 2002'de doğu Londra'daki bir duvarda görüldü ve sınırlı sayıda baskısı yapıldı. 2018'de çerçevelenmiş hali, 1 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satıldı ve bir mekanizma tarafından kısmen imha edildi.Ancak alıcı, satın almayı sürdürdü ve eser "Çöp Kutusunda Aşk" olarak yeniden adlandırıldı. Üç yıl sonra, Londra'da bir müzayedede 18.5 milyon sterline tekrar satışa sunuldu.

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bansky, çalıntı, sanat, sanat eseri, ingiltere, londra