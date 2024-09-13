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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/londrada-calinan-bansky-eseri-bulundu-1087985466.html
Londra’da çalınan Bansky eseri bulundu
Londra’da çalınan Bansky eseri bulundu
Sputnik Türkiye
Bansky'nin en ünlü çalışmalarından biri olan “Balonlu Kız”, pazar günü meydana gelen hırsızlık olayının ardından polis tarafından geri getirildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T13:41+0300
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Sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'daki bir galeriden çalınan "Balonlu Kız" eseri bulundu. İki kişi, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.8 Eylül'de gerçekleşen hırsızlık olayından sonra, 47 yaşındaki Larry Fraser ve 53 yaşındaki James Love, perşembe günü mahkemeye çıkarıldı. Polis, çalınan eserin galerisine iade edileceğini duyurdu.Kalp şeklinde kırmızı bir balona uzanan kız çocuğu figürü, ilk olarak 2002'de doğu Londra'daki bir duvarda görüldü ve sınırlı sayıda baskısı yapıldı. 2018'de çerçevelenmiş hali, 1 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satıldı ve bir mekanizma tarafından kısmen imha edildi.Ancak alıcı, satın almayı sürdürdü ve eser "Çöp Kutusunda Aşk" olarak yeniden adlandırıldı. Üç yıl sonra, Londra'da bir müzayedede 18.5 milyon sterline tekrar satışa sunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/eski-milli-basketbolcu-nur-danismend-vefat-etti-1087983437.html
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bansky, çalıntı, sanat, sanat eseri, ingiltere, londra
bansky, çalıntı, sanat, sanat eseri, ingiltere, londra

Londra’da çalınan Bansky eseri bulundu

13:41 13.09.2024
© FotoğrafLondra’da çalınan Bansky eseri bulundu
Londra’da çalınan Bansky eseri bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Fotoğraf
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Bansky'nin en ünlü çalışmalarından biri olan “Balonlu Kız”, pazar günü meydana gelen hırsızlık olayının ardından polis tarafından geri getirildi.
Sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'daki bir galeriden çalınan "Balonlu Kız" eseri bulundu. İki kişi, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.
8 Eylül'de gerçekleşen hırsızlık olayından sonra, 47 yaşındaki Larry Fraser ve 53 yaşındaki James Love, perşembe günü mahkemeye çıkarıldı. Polis, çalınan eserin galerisine iade edileceğini duyurdu.
Kalp şeklinde kırmızı bir balona uzanan kız çocuğu figürü, ilk olarak 2002'de doğu Londra'daki bir duvarda görüldü ve sınırlı sayıda baskısı yapıldı. 2018'de çerçevelenmiş hali, 1 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satıldı ve bir mekanizma tarafından kısmen imha edildi.
Ancak alıcı, satın almayı sürdürdü ve eser "Çöp Kutusunda Aşk" olarak yeniden adlandırıldı. Üç yıl sonra, Londra'da bir müzayedede 18.5 milyon sterline tekrar satışa sunuldu.
Eski Milli Basketbolcu Nur Danişmend vefat etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Eski Milli Basketbolcu Nur Danişmend vefat etti
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