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Eski Milli Basketbolcu Nur Danişmend vefat etti
Eski Milli Basketbolcu Nur Danişmend vefat etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından Nur Danişmend vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Nur Danişmend'e Allah'tan rahmet... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T12:24+0300
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Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından ve başarılı bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend vefat etti. Galatasaray Kulübü, Danişmend'in ölümünü derin üzüntüyle duyururken, kendisine Allah'tan rahmet ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi. Türkiye Basketbol Federasyonu da Danişmend'in vefatını üzülerek öğrenmiş olup, merhuma rahmet ve ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün 6838 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından, kulübümüzün kurucuları arasında yer alan Emin Bülend Serdaroğlu'nun torunu ve başarılı bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Nur Danişmend'e Allah'tan rahmet tüm Galatasaray ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), galatasaray sk
basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), galatasaray sk

Eski Milli Basketbolcu Nur Danişmend vefat etti

12:24 13.09.2024 (güncellendi: 12:29 13.09.2024)
© FotoğrafEski Milli Basketbolcu Nur Danişmend vefat etti
Eski Milli Basketbolcu Nur Danişmend vefat etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Fotoğraf
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Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından Nur Danişmend vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Nur Danişmend'e Allah'tan rahmet tüm Galatasaray ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı."
Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından ve başarılı bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend vefat etti. Galatasaray Kulübü, Danişmend'in ölümünü derin üzüntüyle duyururken, kendisine Allah'tan rahmet ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi. Türkiye Basketbol Federasyonu da Danişmend'in vefatını üzülerek öğrenmiş olup, merhuma rahmet ve ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün 6838 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından, kulübümüzün kurucuları arasında yer alan Emin Bülend Serdaroğlu'nun torunu ve başarılı bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Nur Danişmend'e Allah'tan rahmet tüm Galatasaray ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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