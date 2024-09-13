https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ekipler-yogun-kokuyu-takip-etti-cok-sayida-unlu-markanin-sahtesi-5-bin-sise-parfum-ele-gecirildi-1087962410.html

Ekipler yoğun kokuyu takip etti: Çok sayıda ünlü markanın sahtesi 5 bin şişe parfüm ele geçirildi

Ekipler yoğun kokuyu takip etti: Çok sayıda ünlü markanın sahtesi 5 bin şişe parfüm ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de bir ihbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri farklı ünlü markalara ait 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirdi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T01:41+0300

2024-09-13T01:41+0300

2024-09-13T01:42+0300

türkiye

parfüm

sahte

sahtekarlık

küçükçekmece

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde kaçak parfüm imalatı yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 5 bin şişe sahte parfüm buldu.Ekipler, yoğun kokunun bulunduğu sokakta yerini tespit ettiği kaçak imalathanede farklı markalarda satışa hazır 5 bin 65 şişe sahte parfüm, 1 parfüm şişesi doldurma makinesi, 2 parfüm şişesi baskı makinesi, 250 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı madde, 88 bin 500 etiket ve 126 bin 70 cep parfüm kutusu ele geçirdi.Şüpheli T.E. hakkında işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/suriyeden-gelen-mermi-gaziantepte-can-aldi-1087961607.html

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parfüm, sahte, sahtekarlık, küçükçekmece