https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ekipler-yogun-kokuyu-takip-etti-cok-sayida-unlu-markanin-sahtesi-5-bin-sise-parfum-ele-gecirildi-1087962410.html
Ekipler yoğun kokuyu takip etti: Çok sayıda ünlü markanın sahtesi 5 bin şişe parfüm ele geçirildi
Ekipler yoğun kokuyu takip etti: Çok sayıda ünlü markanın sahtesi 5 bin şişe parfüm ele geçirildi
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İstanbul Küçükçekmece'de bir ihbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri farklı ünlü markalara ait 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirdi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T01:41+0300
2024-09-13T01:41+0300
2024-09-13T01:42+0300
türkiye
parfüm
sahte
sahtekarlık
küçükçekmece
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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde kaçak parfüm imalatı yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 5 bin şişe sahte parfüm buldu.Ekipler, yoğun kokunun bulunduğu sokakta yerini tespit ettiği kaçak imalathanede farklı markalarda satışa hazır 5 bin 65 şişe sahte parfüm, 1 parfüm şişesi doldurma makinesi, 2 parfüm şişesi baskı makinesi, 250 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı madde, 88 bin 500 etiket ve 126 bin 70 cep parfüm kutusu ele geçirdi.Şüpheli T.E. hakkında işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/suriyeden-gelen-mermi-gaziantepte-can-aldi-1087961607.html
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parfüm, sahte, sahtekarlık, küçükçekmece
parfüm, sahte, sahtekarlık, küçükçekmece
Ekipler yoğun kokuyu takip etti: Çok sayıda ünlü markanın sahtesi 5 bin şişe parfüm ele geçirildi
01:41 13.09.2024 (güncellendi: 01:42 13.09.2024)
İstanbul Küçükçekmece'de bir ihbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri farklı ünlü markalara ait 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirdi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde kaçak parfüm imalatı yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 5 bin şişe sahte parfüm buldu.
Ekipler, yoğun kokunun bulunduğu sokakta yerini tespit ettiği kaçak imalathanede farklı markalarda satışa hazır 5 bin 65 şişe sahte parfüm, 1 parfüm şişesi doldurma makinesi, 2 parfüm şişesi baskı makinesi, 250 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı madde, 88 bin 500 etiket ve 126 bin 70 cep parfüm kutusu ele geçirdi.
Şüpheli T.E. hakkında işlem başlatıldı.