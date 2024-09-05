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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kursk-sinir-bolgesinden-bir-siginmaci-ukrayna-ordusunun-isgal-altindaki-koylerde-yaptigi-zulmu-1087687280.html
Kursk sınır bölgesinden bir sığınmacı, Ukrayna ordusunun işgal altındaki köylerde yaptığı zulmü anlattı
Kursk sınır bölgesinden bir sığınmacı, Ukrayna ordusunun işgal altındaki köylerde yaptığı zulmü anlattı
Sputnik Türkiye
Kursk bölgesinin sınıra yakın kısmında yer alan Korenevo kasabasının sakinlerinden bir sığınmacı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden paralı askerlerin işgal... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T16:02+0300
2024-09-05T16:02+0300
ukrayna krizi
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kursk bölgesi
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Sputnik’e konuşan Galina Maleyeva, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden paralı askerlerin işgal altındaki köylerde halka zulüm ettiklerini, sivilleri kurşuna dizdiklerini, yaşıların kafalarını kestiklerini, çocuklara işkence yaptıklarını, sosyal ağlarda yayınlanan ve öldürülen insanların görüntülendiği videolarda tanıdıklarını seçebildiğini anlattı.Korenevo’dan eşi, iki çocuğu ve ebeveynleri ile birlikte ayrılan Maleyeva, bunun sadece bir gecelik bir olay olduğunu düşündüğünü, ancak neredeyse bir aydır hepsinin Kursk bölgesindeki geçici barınma merkezlerinden birinde birlikte yaşadıklarını ifade etti. Kadına göre, sınıra yakın köylerde yaşayan herkes artık silah seslerine alışmış durumda, insansız hava araçlarının (İHA) gelişine göre ise saatlerini bile ayarlayabiliyor, çünkü İHA’lar her gün yaklaşık 11’de geliyor.6 Ağustos’ta her şeyin farklı, ‘fazla gürültülü’ olduğuna dikkat çeken Maleyeva, o nedenle kasabadan ayrılmaya karar verdiklerini anlattı.Korenevo’nun Ukrayna ordusu tarafından işgal edilmediğini, ancak düşmanın komşu köylere girdiğini ve sakinlerin oradan çıkamadıklarını anlatan kadın, o köylerde kendisinin bizzat tanıdığı ya da yakınlarının tanıdığı kişilerin kaldıklarını, bazen oradaki yakınları ile irtibat kurabildiklerini ifade etti.Kocasının kardeşinin gönüllü olarak insanları tehlikeli bölgeden çıkardığını dile getiren kadın, bu kişinin Ukrayna militanların saldırısından çok zor kurtulduğunu, aracının kurşunlandığını, kendisinin de yaralandığını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusunun-kursk-nukleer-santralini-havaya-ucurmak-istedigi-ortaya-cikti-1087613257.html
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rusya, kursk, kursk bölgesi, sınır, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, paralı asker, zulüm, fransız
rusya, kursk, kursk bölgesi, sınır, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, paralı asker, zulüm, fransız

Kursk sınır bölgesinden bir sığınmacı, Ukrayna ordusunun işgal altındaki köylerde yaptığı zulmü anlattı

16:02 05.09.2024
Kursk bölgesi sınır kısmı
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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Kursk bölgesinin sınıra yakın kısmında yer alan Korenevo kasabasının sakinlerinden bir sığınmacı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden paralı askerlerin işgal altındaki köylerde halka zulüm ettiklerini anlattı.
Sputnik’e konuşan Galina Maleyeva, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden paralı askerlerin işgal altındaki köylerde halka zulüm ettiklerini, sivilleri kurşuna dizdiklerini, yaşıların kafalarını kestiklerini, çocuklara işkence yaptıklarını, sosyal ağlarda yayınlanan ve öldürülen insanların görüntülendiği videolarda tanıdıklarını seçebildiğini anlattı.
Korenevo’dan eşi, iki çocuğu ve ebeveynleri ile birlikte ayrılan Maleyeva, bunun sadece bir gecelik bir olay olduğunu düşündüğünü, ancak neredeyse bir aydır hepsinin Kursk bölgesindeki geçici barınma merkezlerinden birinde birlikte yaşadıklarını ifade etti. Kadına göre, sınıra yakın köylerde yaşayan herkes artık silah seslerine alışmış durumda, insansız hava araçlarının (İHA) gelişine göre ise saatlerini bile ayarlayabiliyor, çünkü İHA’lar her gün yaklaşık 11’de geliyor.
6 Ağustos’ta her şeyin farklı, ‘fazla gürültülü’ olduğuna dikkat çeken Maleyeva, o nedenle kasabadan ayrılmaya karar verdiklerini anlattı.

Biz giderken evimiz sağlamdı. İki katlı bir binada, dairede yaşıyoruz ve daha dün evimizin bir videosu elime geçti; şarapnel etkisi ile parçalanmış, cephe yıkık durumda. Şimdi kasabaya girmenin imkanı yok, askerler bırakmıyor, orası çok ama çok tehlikeli.

Korenevo’nun Ukrayna ordusu tarafından işgal edilmediğini, ancak düşmanın komşu köylere girdiğini ve sakinlerin oradan çıkamadıklarını anlatan kadın, o köylerde kendisinin bizzat tanıdığı ya da yakınlarının tanıdığı kişilerin kaldıklarını, bazen oradaki yakınları ile irtibat kurabildiklerini ifade etti.

İlk başlarda Ukraynalılar geldiğinde bazı insanların (köyden) çıkmalarına bile izin veriyorlardı. Azov ve diğer Ukrayna birlikleri içeri girdiklerinde ise gaddarca davrandı, onlar yaşlı insanların kafalarını kesti, çocuklara işkence yaptı, öldürdü. Kasabayı terk etmeye çalışan sivilleri vurdular. İnternette bombalanmış arabalar ve yanlarında sivillerin olduğu videolar var. Bunlar tanıdığımız insanların yer aldığı, doğrulanmış videolar. Bazılarının cenazesi yapıldı. Kasaba büyük bir köy gibi, şöyle ya da böyle birilerini biliyorsun.

Kocasının kardeşinin gönüllü olarak insanları tehlikeli bölgeden çıkardığını dile getiren kadın, bu kişinin Ukrayna militanların saldırısından çok zor kurtulduğunu, aracının kurşunlandığını, kendisinin de yaralandığını anlattı.

Kötü olanların çoğu (Ukrayna askerleri arasında), herkese gerçekten kötü davranan yabancı paralı askerlerdir. Krasnooktyabrskiy köyünde asılı Fransız bayrağı bile var, bunu herkes biliyor.

Kursk Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
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