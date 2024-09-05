https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kursk-sinir-bolgesinden-bir-siginmaci-ukrayna-ordusunun-isgal-altindaki-koylerde-yaptigi-zulmu-1087687280.html

Kursk sınır bölgesinden bir sığınmacı, Ukrayna ordusunun işgal altındaki köylerde yaptığı zulmü anlattı

Kursk sınır bölgesinden bir sığınmacı, Ukrayna ordusunun işgal altındaki köylerde yaptığı zulmü anlattı

Sputnik Türkiye

Kursk bölgesinin sınıra yakın kısmında yer alan Korenevo kasabasının sakinlerinden bir sığınmacı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden paralı askerlerin işgal... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T16:02+0300

2024-09-05T16:02+0300

2024-09-05T16:02+0300

ukrayna krizi

rusya

kursk

kursk bölgesi

sınır

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

paralı asker

zulüm

fransız

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Sputnik’e konuşan Galina Maleyeva, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden paralı askerlerin işgal altındaki köylerde halka zulüm ettiklerini, sivilleri kurşuna dizdiklerini, yaşıların kafalarını kestiklerini, çocuklara işkence yaptıklarını, sosyal ağlarda yayınlanan ve öldürülen insanların görüntülendiği videolarda tanıdıklarını seçebildiğini anlattı.Korenevo’dan eşi, iki çocuğu ve ebeveynleri ile birlikte ayrılan Maleyeva, bunun sadece bir gecelik bir olay olduğunu düşündüğünü, ancak neredeyse bir aydır hepsinin Kursk bölgesindeki geçici barınma merkezlerinden birinde birlikte yaşadıklarını ifade etti. Kadına göre, sınıra yakın köylerde yaşayan herkes artık silah seslerine alışmış durumda, insansız hava araçlarının (İHA) gelişine göre ise saatlerini bile ayarlayabiliyor, çünkü İHA’lar her gün yaklaşık 11’de geliyor.6 Ağustos’ta her şeyin farklı, ‘fazla gürültülü’ olduğuna dikkat çeken Maleyeva, o nedenle kasabadan ayrılmaya karar verdiklerini anlattı.Korenevo’nun Ukrayna ordusu tarafından işgal edilmediğini, ancak düşmanın komşu köylere girdiğini ve sakinlerin oradan çıkamadıklarını anlatan kadın, o köylerde kendisinin bizzat tanıdığı ya da yakınlarının tanıdığı kişilerin kaldıklarını, bazen oradaki yakınları ile irtibat kurabildiklerini ifade etti.Kocasının kardeşinin gönüllü olarak insanları tehlikeli bölgeden çıkardığını dile getiren kadın, bu kişinin Ukrayna militanların saldırısından çok zor kurtulduğunu, aracının kurşunlandığını, kendisinin de yaralandığını anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusunun-kursk-nukleer-santralini-havaya-ucurmak-istedigi-ortaya-cikti-1087613257.html

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rusya, kursk, kursk bölgesi, sınır, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, paralı asker, zulüm, fransız