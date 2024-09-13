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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmden 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmden 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy Türkiye'nin dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer aldığını belirterek, turizmden 60 milyar dolar gelir elde etmeyi... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:35+0300
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kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer aldığını belirterek, “Ülkemiz, turizm konusunda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkeleri arasında bulunmaktadır. Ancak bu potansiyel geçmiş dönemlerde maalesef doğru değerlendirilmedi. Türkiye'de turizm dendiğinde sadece deniz, kum, plaj anlaşılıyordu. Fakat doğa harikası sahillerimizle ilgili dahi gereken çalışmalar yapılmamıştı. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm konusunda devrim niteliğinde kararlar alarak Türkiye'de turizmin niteliğini arttıracak, turizmi 12 aya çıkaracak ve Türkiye'nin dünya turizm pastasından çok daha güçlü bir pay alabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde bugün Türkiye, dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer almaktadır” dedi.'Turizmde 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz'Bakan Ersoy, "2002 yılında ülkemize 13 milyon turist gelirken turizmden elde ettiğimiz gelir 12 milyar dolardı. Bugün biz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla yolumuzda ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. İşte bu başarıların altında doğru politikalar geliştirmek ve alınan kuralları uygulama iradesi yatmaktadır. Bu doğru politikalardan biri de her yaş ve kesimden vatandaşımızın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlayabildiği bu tarz festivallerdir” şeklinde konuştu.'12 bin 154 eserin Türkiye'ye dönmesini sağladık'Yurtdışına kaçırılan eserlerin geri getirildiğini belirten Bakan Ersoy, “Öte yandan güzel bir gelişmenin de müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Kültürel mirasımızın en nadide parçaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığının çalışmalarının ardından 14 tarihî eserimiz daha yeniden Vatan topraklarında. Boubon Antik Kenti kökenli iki bronz heykel başı ve anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykelinin yanı sıra, çeşitli dönemlere ait seramik eserler, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançerden oluşan 14 arkeolojik ve etnografik eser yıllar süren çabanın ardından yeniden milletimizin kültürel mirasına katıldı. Türkiye'nin tarihî zenginliklerini koruma kararlılığıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturma Birimi'ne destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. Doğduğu topraklara dönen son eserlerimizle birlikte 2024 yılında 35 eserin iadesi sağlandı. 2018 yılından bu yana 7 bin 839 eser ülkemize dönerken 2002 yılından bu yana 12 bin 154 eserin Türkiye'ye dönmesini sağladık" diye konuştu.
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turizm, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, türkiye, gelir
turizm, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, türkiye, gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmden 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz

11:35 13.09.2024
© İBRAHİM KOÇYİĞİT - SAİD VAKKAS YAĞCI-AW286580KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NURİ ERSOY
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NURİ ERSOY - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İBRAHİM KOÇYİĞİT - SAİD VAKKAS YAĞCI-AW286580
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Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy Türkiye'nin dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer aldığını belirterek, turizmden 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer aldığını belirterek, “Ülkemiz, turizm konusunda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkeleri arasında bulunmaktadır. Ancak bu potansiyel geçmiş dönemlerde maalesef doğru değerlendirilmedi. Türkiye'de turizm dendiğinde sadece deniz, kum, plaj anlaşılıyordu. Fakat doğa harikası sahillerimizle ilgili dahi gereken çalışmalar yapılmamıştı. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm konusunda devrim niteliğinde kararlar alarak Türkiye'de turizmin niteliğini arttıracak, turizmi 12 aya çıkaracak ve Türkiye'nin dünya turizm pastasından çok daha güçlü bir pay alabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde bugün Türkiye, dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer almaktadır” dedi.

'Turizmde 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz'

Bakan Ersoy, "2002 yılında ülkemize 13 milyon turist gelirken turizmden elde ettiğimiz gelir 12 milyar dolardı. Bugün biz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla yolumuzda ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. İşte bu başarıların altında doğru politikalar geliştirmek ve alınan kuralları uygulama iradesi yatmaktadır. Bu doğru politikalardan biri de her yaş ve kesimden vatandaşımızın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlayabildiği bu tarz festivallerdir” şeklinde konuştu.
'12 bin 154 eserin Türkiye'ye dönmesini sağladık'
Yurtdışına kaçırılan eserlerin geri getirildiğini belirten Bakan Ersoy, “Öte yandan güzel bir gelişmenin de müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Kültürel mirasımızın en nadide parçaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığının çalışmalarının ardından 14 tarihî eserimiz daha yeniden Vatan topraklarında. Boubon Antik Kenti kökenli iki bronz heykel başı ve anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykelinin yanı sıra, çeşitli dönemlere ait seramik eserler, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançerden oluşan 14 arkeolojik ve etnografik eser yıllar süren çabanın ardından yeniden milletimizin kültürel mirasına katıldı.
Türkiye'nin tarihî zenginliklerini koruma kararlılığıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturma Birimi'ne destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. Doğduğu topraklara dönen son eserlerimizle birlikte 2024 yılında 35 eserin iadesi sağlandı. 2018 yılından bu yana 7 bin 839 eser ülkemize dönerken 2002 yılından bu yana 12 bin 154 eserin Türkiye'ye dönmesini sağladık" diye konuştu.
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